Σε λιγότερες από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση πως η Χεζμπολάχ δεν θα επιτεθεί στο Ισραήλ εφόσον υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις, το Ισραήλ δημοσίευσε μέσω των IDF πως δολοφόνησε με drone διοικητή της Δύναμης Ράντβαν της Χεζμπολάχ.

Το ισραηλινό drone, σύμφωνα με τις IDF, εντόπισε και «εξουδετέρωσε» διοικητή της Δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Ιμπραΐμ, στην περιοχή Τζουρ, στο νότιο Λίβανο. Πριν λίγες ώρες υπήρξε επιβεβαίωση από κανάλι στο Telegram που σχετίζεται με την Χεζμπολάχ.

Ο υψηλόβαθμος διοικητής της Χεζμπολάχ επέβαινε σε μηχανή, όταν το ισραηλινό drone τον εντόπισε και εκτόξευσε πύραυλο εναντίον του.

WATCH: Israeli airstrike takes out Hezbollah terrorist Hussein Ibrahim Kasseb, a commander in the Radwan Force pic.twitter.com/43gyyorCHL

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 17, 2024