Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες για δεύτερη νύχτα για να σβήσουν την φωτιά στην Τουρκία. Αν και το απόγευμα της Παρασκευής η φωτιά φάνηκε να τίθεται υπό έλεγχο, λίγο αργότερα αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Συγκεκριμένα, η φωτιά αυτή καίει πάνω από 26 ώρες τον ορεινό όγκο βόρεια της συνοικίας του Κορδελιού στη Σμύρνη και έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι και οι φλόγες έχουν κοκκινήσει τον ουρανό της Σμύρνης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική εξαιτίας του καπνού.

Ακόμη, στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου, προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μέχρι στιγμής έχουν καεί 16 σπίτια, ενώ το απόγευμα η φωτιά είχε κάψει εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη. Τα τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από μια δεκαώροφη πολυκατοικία της οποίας καίγεται η στέγη.

Horrific scenes from Izmir in Turkey this evening. The situation isn’t any better. It’s like a scene from a disaster movie except it’s real 🔥🔥🔥pic.twitter.com/mVG2427Qnv

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 16, 2024