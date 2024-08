Έφηβη από το Ντιτρόιτ συνελήφθη επειδή αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια μίας δίκης που παρακολουθούσε στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής.

Την εντολή της σύλληψής της, την έδωσε ο δικαστής Kenneth King ο οποίος μάλιστα ρώτησε τα υπόλοιπα παιδιά στην αίθουσα του δικαστηρίου εάν η 16χρονη θα έπρεπε να οδηγηθεί στις φυλακές ανηλίκων.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τις ενέργειές τους.

«Ήθελα να φανεί και να το νιώσει πολύ αληθινό, παρόλο που πιθανώς δεν υπήρχε πιθανότητα να την βάλω στη φυλακή. Αυτή ήταν η δική μου εκδοχή του ‘Scared Straight’», δήλωσε ο King, αναφερόμενος σε ένα ντοκιμαντέρ για τους έφηβους παραβάτες στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η 16χρονη παρακολουθούσε τη δίκη στα πλαίσια της επίσκεψης που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική ομάδα The Greening of Detroit. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο King παρατήρησε ότι το κορίτσι αποκοιμήθηκε, ανέφερε το WXYZ.

Judge Kenneth King temporarily removed from hearing cases after forcing teens to wear handcuffs and jail uniforms.

«Αν κοιμηθείς στην αίθουσα του δικαστηρίου μου άλλη μια φορά, θα σε βάλω πίσω, κατάλαβες;», είπε ο δικαστής, σύμφωνα με το βίντεο με τις παρατηρήσεις του.

Στη συνέχεια ο King έβαλε την κοπέλα να αλλάξει ρούχα φυλακής και να φορέσει χειροπέδες.

«Ήταν η όλη της στάση και η όλη της διάθεση που με ενοχλούσε», δήλωσε ο δικαστής στο WXYZ. «Ήθελα να της περάσω, να της δείξω πόσο σοβαρό είναι αυτό και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι μέσα σε μια δικαστική αίθουσα».

Ο King την απείλησε επίσης με ποινή φυλάκισης προτού την αφήσει ελεύθερη.

«Θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να προσεγγίσω αυτά τα παιδιά και να βεβαιωθώ ότι δεν θα καταλήξουν μπροστά μου», είπε ο δικαστής.

A Detroit judge had a sleeping teenager placed in a jail uniform and handcuffs during her field trip to his courtroom:

“I felt compelled to do it because I didn’t like the child’s attitude” https://t.co/hAS5M15QNr pic.twitter.com/2eWLUcuTcL

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 14, 2024