Ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι, ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, συνελήφθη στο Όσλο την Κυριακή, 4 Αυγούστου, έπειτα από έναν καβγά την προηγούμενη νύχτα σε διαμέρισμα της νορβηγικής πρωτεύουσας. Κατηγορείται για σωματικές βλάβες και για υλικές ζημιές στο σπίτι της γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση. Η νεαρή γυναίκα δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες αλλά δεν νοσηλεύτηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Ο νεαρός άνδρας, υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει «ψυχολογικά προβλήματα» και ότι «δίνει μάχη εδώ και καιρό» για να αποτοξινωθεί. Είχε ήδη ακολουθήσει θεραπεία και δηλώνει ότι θέλει να την ξαναρχίσει.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Marius Borg Hoiby, son of Crown Princess Mette-Marit of Norway before her marriage to Crown Prince Haakon, has admitted to cocaine and alcohol abuse in relation to a recent arrest for assault and damage. He claims to have had mental health issues and struggled for years with… pic.twitter.com/3Brmrkrc03

