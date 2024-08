Ήταν το περασμένο Σάββατο όταν έγινε γνωστό ότι η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους στη ζωή τους, μετά από 17 χρόνια σχέσης. Μια είδηση που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, καθώς οι δύο ηθοποιοί ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Μάλιστα, τα 24ωρα που ακολούθησαν, τόσο ο Γιάννης Αϊβάζης όσο και η Μαρία Κορινθίου έκαναν κάποιες αναρτήσεις στα social media, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον χωρισμό τους. Πρώτος ο γνωστός ηθοποιός έγραψε: «Μερικές φορές τα καλά πράγματα καταρρέουν, ώστε καλύτερα πράγματα να συμβούν». Ενώ λίγες ώρες αργότερα ήταν η σειρά της Κορινθίου να αναρτήσει μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «17 χρόνια… είμαστε μαζί σε αυτό με τον Γιάννη. Ευχαριστούμε για την μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη σας… αλλά και τον σεβασμό που μας δείχνετε».

View this post on Instagram A post shared by 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗞𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗢𝗨 (@mariakorinthiou)

Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας, η όμορφη ηθοποιός «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα GIF που δείχνει μια γυναίκα πάνω σε ένα άλογο να τρέχει σε μια παραλία και το συνόδευσε με το κομμάτι των Lord Huron «The Night We Met».

Μάλιστα, οι στίχοι που επέλεξε να ακούγονται, λένε: «I had all and then most of you / Some and now none of you / Take me back to the night we met / I don’t know what I’m supposed to do /

Haunted by the ghost of you / Oh, take me back to the night we met».