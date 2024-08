Θρήνος επικρατεί μετά το αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 62 ανθρώπους. Το πρωί του Σαββάτου (10/8) έγινε γνωστό πως βρέθηκε το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, το οποίο αναμένεται να διαλευκάνει τα αιτία της πτώσης.

Το μοιραίο αεροσκάφος ATR-72 της Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Οι επιβαίνοντες ήταν συνολικά 62 – 58 επιβάτες και 4 μέλη του πληρώματος.

Τη στιγμή που συνετρίβη το επιβατικό αεροσκάφος είδαν κάτοικοι της περιοχής, ενώ άλλοι περιέγραψαν ζημιές στα σπίτια τους. Ο Λουίζ Αουγκούστο ντε Ολιβέιρα είπε στο Reuters ότι ο ίδιος, η σύζυγός του και η υπηρέτριά τους ήταν στο σπίτι όταν «ξαφνικά είδαμε το αεροσκάφος να εκρήγνυται στην πίσω αυλή του σπιτιού μου».

«Την ώρα της συντριβής νομίζαμε ότι ήταν ελικόπτερο που χάλασε, λόγω του θορύβου», τόνισε και πρόσθεσε ότι κανείς στο σπίτι δεν έπαθε τίποτα παρά σημειώθηκαν μόνο κάποιες ζημιές, ήταν «όσο το δυνατόν ελάχιστες, ήταν υλικά αγαθά. Απλώς πρέπει να ευχαριστήσω τον Θεό για τον τρόπο που συνετρίβη το αεροσκάφος».

«Πρόκειται για έναν επιβάτη που δεν ήταν στον κατάλογο των ονομάτων που δόθηκε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα επειδή, για τεχνικούς λόγους, δεν είχε επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του», ανέφερε η Μόνικα Γιανακιέβ του Al Jazeera από το Σάο Πάολο.

Μια άλλη κάτοικος, η Nathalie Cicari, είπε στο CNN Brasil ότι έπαιρνε το μεσημεριανό της όταν άκουσε έναν «πολύ δυνατό θόρυβο πολύ κοντά». Τον περιέγραψε σαν τον ήχο ενός drone αλλά «πολύ πιο δυνατό». «Βγήκα στο μπαλκόνι και είδα το αεροπλάνο να στροβιλίζεται. Μέσα σε δευτερόλεπτα κατάλαβα ότι δεν ήταν φυσιολογική κίνηση για ένα αεροπλάνο», είπε.

Η στιγμή της πρόσκρουσης ήταν «τρομακτική», είπε. Δεν τραυματίστηκε παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να εκκενώσει το σπίτι της, το οποίο γέμισε με ένα τεράστιο νέφος μαύρου καπνού. «Όταν άκουσα τον ήχο του αεροπλάνου να πέφτει, κοίταξα έξω από το παράθυρό μου στο σπίτι και είδα τη στιγμή που συνετρίβη», είπε ο Felipe Magalhaes στο Reuters. Έτρεξε έξω από το σπίτι του για να δει πού έπεσε το αεροπλάνο. «Τρομοκρατημένος και χωρίς να ξέρω τι να κάνω, πήδηξα πάνω από τον τοίχο», είπε.

Ένας άλλος μάρτυρας που ονομάζεται Pietro είπε στο Reuters ότι είδε «πολλούς ανθρώπους» να εισβάλλουν σε ένα διαμέρισμα «για να κάνουν βίντεο». «Αυτό που είδα ήταν τα συντρίμμια του αεροπλάνου, το μόνο που έμεινε ήταν η καμπίνα», είπε.

Στο αεροδρόμιο Cascavel στη νότια πολιτεία Paraná, από όπου είχε απογειωθεί το αεροπλάνο με προορισμό την πόλη του Σάο Πάολο, οι επιβάτες που έχασαν την πτήση της Voepass προχώρησαν σε δηλώσεις. Ο Adriano Assis είπε ότι όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, υπήρχε έλλειψη πληροφοριών για την απογείωση και κανείς δεν ήταν στο γκισέ για να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Όταν έφτασε κάποιος, του είπαν ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί ακόμα, είπε. «Μάλωσα μάλιστα μαζί του, αλλά κατέληξε να μου σώσει τη ζωή», είπε οAssis σε τοπική εφημερίδα, όπως μετέδωσε το βραζιλιάνικο πρακτορείο ειδήσεων Globo.

Ένας άλλος επιβάτης, ο Jose Felipe, αρχικά επρόκειτο να κάνει κράτηση για μια πτήση της Latam, αλλά αντ’ αυτού προσπάθησε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της Voepass. «Σκεφτήκαμε ότι θα περάσουμε από τη Latam, αλλά η Latam ήταν κλειστή», είπε ο κ. Felipe στο Reuters. «

Έφτασα νωρίς, περίμενα, περίμενα, περίμενα, περίμενα και τίποτα». «Όταν ήταν 11:00, ήρθα να ψάξω [πληροφορίες] εδώ», συνέχισε. «Τότε μου είπαν: «Δεν θα μπεις πια σε αυτό το αεροπλάνο γιατί έχεις ξεπεράσει το όριο [χρόνου] επιβίβασης».

«Έτσι μάλωσα, έσπρωξα και λίγο, του είπα, “Άσε με να ανέβω, πρέπει να φύγω με αυτό το αεροπλάνο” και μου είπε, “Όχι, μπορώ να κλείσω ξανά το εισιτήριό σου”. Φίλε, είναι τόσο συντριπτικό συναίσθημα. Είμαι εδώ τρέμοντας, τα πόδια μου είναι εδώ… Μόνο ο Θεός και εγώ είχαμε επίγνωση αυτής της στιγμής».

🇧🇷 Footage from the wreckage site of Voepass Flight 2283 which crashed in Vinhedo, Brazil, Sao Paulo State today, killing approximately 70 people. pic.twitter.com/nNMBzKn25u

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 9, 2024