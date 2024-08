Η Susan Wojcicki, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του YouTube και μία από τις πρώτες εργαζόμενες της Google, πέθανε σε ηλικία 56 ετών καθώς τα τελευταία δύο χρόνια έπασχε από καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο σύζυγός της Dennis Troper.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι την είδηση του θανάτου της Susan Wojcicki. Η αγαπημένη μου σύζυγος επί 26 χρόνια και μητέρα των πέντε παιδιών μας έφυγε σήμερα από κοντά μας μετά από δύο χρόνια ζωής με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα«.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, έγραψε το Σάββατο στο X, πρώην Twitter: «Απίστευτα λυπημένος από την απώλεια της αγαπημένης μου φίλης Susan Wojcicki μετά από δύο χρόνια ζωής με καρκίνο. Είναι τόσο βασικός πυρήνας της ιστορίας της Google όσο κανένας άλλος και είναι δύσκολο να φανταστούμε τον κόσμο χωρίς αυτήν».

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous…

— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 10, 2024