υναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα (10/08) στις πυροσβεστικές αρχές έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στην περιοχή Τσαμαντά του Δήμου Φιλιατών.

Μάλιστα, οι κάτοικοι της Σαγιάδας έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το «112».

Η φωτιά «ξέσπασε» σε δύσβατο σημείο, ψηλά στο βουνό, μακριά από τον οικισμό και η προσέγγιση του «πύρινου μετώπου» είναι δύσκολη λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα, ενώ 2 ομάδες Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων έχουν, επίσης, αναπτυχθεί στο σημείο.

Ακόμη, εναέρια μέσα κάνουν ρίψεις νερού. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς προτού επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the area of #Sagiada, Municipality of #Filiates, #Thesprotia, stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

https://t.co/tg45OiBehz

— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2024