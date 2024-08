Tη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων στη μετασοβιετική ιστορία τους, ολοκλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ρωσία.

Η ιστορική συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων χαιρετίστηκε ως διπλωματική νίκη σε όλο τον κόσμο.

Τζο Μπάιντεν, Βλαντιμίρ Πούτιν, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ σχολίασαν την ανταλλαγή των κρατουμένων ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Η Κάμαλα Χάρις μίλησε για τις προσπάθειες των ΗΠΑ οι οποίες δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι να γυρίσει σπίτι του ο τελευταίος Αμερικανός.

Προφανή εξαίρεση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε με πικρία στην Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν κάνουν ποτέ καλές συμφωνίες και ότι οι διαπραγματευτές ήταν «ντροπή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε ένα «διπλωματικό άθλο», αναφερόμενος σε μια «ιστορική» ανταλλαγή, την «μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», όπως την χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος.

Σε ανακοίνωσή του ο Μπάιντεν δήλωσε πως ορισμένες από τις γυναίκες και τους άνδρες που απελευθερώθηκαν βάσει της συμφωνίας ανταλλαγής κρατούνταν άδικα επί χρόνια.

«Η συμφωνία απελευθέρωσης ήταν ένας διπλωματικός άθλος», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν, επιβεβαιώνοντας ότι τρεις Αμερικανοί υπήκοοι και ένας μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ είναι μεταξύ των 16 ατόμων που απελευθέρωσε η Ρωσία, μεταξύ των οποίων πέντε Γερμανοί και επτά Ρώσοι.

Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, and Vladimir Kara-Murza are coming home. pic.twitter.com/wWGA83Ss8A

Μετά την απελευθέρωση των κρατουμένων που κρατούνται άδικα από τη Ρωσία, η αντιπρόεδρος Kamala Harris δήλωσε στο X: «Με παρηγορεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η φρικτή δοκιμασία τους τελείωσε και ότι σύντομα θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους».

Η Χάρις, η αναμενόμενη υποψήφια των Δημοκρατικών, δήλωσε επίσης ότι η ίδια και ο πρόεδρος Μπάιντεν «δεν θα σταματήσουν να εργάζονται έως ότου κάθε Αμερικανός που κρατείται άδικα ή κρατείται όμηρος επιστρέψει στην πατρίδα του».

Σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους στο Χιούστον, η Χάρις σημείωσε ότι μίλησε νωρίτερα μέσα στην ημέρα με τη Γιούλια Ναβάλναγια, τη χήρα του Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο σε σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής. Η Χάρις είπε ότι είπε στη Ναβάλναγια ότι οι ΗΠΑ «στέκονται στο πλευρό όλων εκείνων που αγωνίζονται για την ελευθερία στη Ρωσία».

Η Χάρις μίλησε στο Χιούστον πριν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον, όπου μαζί με τον πρόεδρο Μπάιντεν θα υποδεχθεί τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς, τον πρώην πεζοναύτη Πολ Γουίλαν και τη δημοσιογράφο Αλσού Κουρμασέβα.

Today, we celebrate the release of Paul, Evan, Alsu, Vladimir, and others who were unjustly held in Russia. It gives me great comfort to know that their horrible ordeal is over and that they will soon be reunited with their families. @POTUS and I will not stop working until every…

Ορισμένοι στην Ουάσινγκτον ανέφεραν την Πέμπτη ότι η συμφωνία θα γίνει στόχος σημαντικών επικρίσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη επικρίνει τη συμφωνία, γράφοντας: «Απελευθερώνουμε δολοφόνους, φονιάδες ή κακοποιούς;

Απλά είμαι περίεργος γιατί ποτέ δεν κάνουμε καλές συμφωνίες, σε τίποτα, αλλά ειδικά σε ανταλλαγές ομήρων». Και ένας Αμερικανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες δήλωσε ότι «χαίρονται για τις οικογένειες, αλλά απελευθερώνουμε κάποιους πολύ κακούς ανθρώπους».

Στην ανακοίνωση το Κρεμλίνο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλες τις χώρες που βοήθησαν στην προετοιμασία της ανταλλαγής.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας την ανταλλαγή κρατουμένων με τη Δύση, δήλωσε ότι οι προδότες της χώρας του πρέπει να σαπίζουν και να πεθαίνουν στη φυλακή, αλλά ήταν πιο χρήσιμο για τη Μόσχα να πάρει πίσω στη Ρωσία ανθρώπους της.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ εξέφρασε ικανοποίηση χθες Πέμπτη το βράδυ για την ανταλλαγή κρατουμένων Ρωσίας-Δύσης. «Καλωσορίζω την (…) ανταλλαγή άδικα φυλακισμένων πολιτών συμμαχικών κρατών και ρώσων πολιτικών κρατουμένων», ανέφερε μέσω X ο επικεφαλής του NATO.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ συμμάχων στο NATO κατέστησε εφικτό το επίτευγμα αυτό. Το δικαίωμα στην ειρηνική αντιπολίτευση και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης έχουν ζωτική σημασία για κάθε λειτουργική κοινωνία», πρόσθεσε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

I welcome today’s release of wrongfully detained Allied citizens and Russian political prisoners. Close cooperation between #NATO Allies made this achievement possible. The right to peaceful opposition and freedom of the media are vital for any functioning society.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία από τη μια και δυτικά κράτη από την άλλη αντάλλαξαν στο αεροδρόμιο της Άγκυρας -με τη διευκόλυνση της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (MİT)- συνολικά 26 κρατούμενους, υπηκόους δυτικών κρατών κι αντιφρονούντες με πρόσωπα που φέρονταν να επιδίδονταν σε κατασκοπεία και ρώσο υπήκοο που εξέτιε ποινή κάθειρξης στη Γερμανία για τη δολοφονία εξόριστου Τσετσένου στο κέντρο του Βερολίνου το 2019.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε αργά χθες Πέμπτη το βράδυ την ανταλλαγή κρατουμένων της Ρωσίας και δυτικών κρατών «στιγμή μεγάλης χαράς».

«Χαιρετίζω την απελευθέρωση αθώων πολιτών της ΕΕ και των ΗΠΑ και ακέραιων ρώσων δημοκρατών που κρατούνταν αιχμάλωτοι στη Ρωσία», ανέφερε η κυρία φον ντερ Λάιεν μέσω X.

I welcome the release of innocent citizens from EU & US and upright Russian democrats held captive in Russia.

The Kremlin swapped them for convicted criminals and murderers.

This shows the stark difference.

This is a moment of great joy for all who have fought for their…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2024