Καζάνι που βράζει θυμίζει η Μέση Ανατολή, μετά την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη.

Κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τους εκπροσώπους των περιφερειακών συμμάχων του Ιράν από τον Λίβανο, το Ιράκ και την Υεμένη σήμερα Πέμπτη για να συζητήσουν πιθανά αντίποινα κατά του Ισραήλ όπως, δήλωσαν πέντε πηγές στο Reuters.

Η περιοχή αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διεύρυνσης της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ, του Ιράν και των συμμαχικών του δυνάμεων μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την Τετάρτη και τη δολοφονία του ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ την Τρίτη σε ισραηλινό πλήγμα στα περίχωρα της λιβανέζικης πρωτεύουσας Βηρυτού.

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει 12 πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε τελετή κηδείας με τιμές προέδρου στην Τεχεράνη για τον Ισμαήλ Χανίγια. Το Ιράν έχει τονίσει ότι έχει χρέος να εκδικηθεί για τη δολοφονία του Παλαιστίνιου ηγέτη που έλαβε χώρα όσο αυτός ήταν φιλοξενούμενος στην Τεχεράνη.

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ και η Γαλλία επιδίδονται σε ένα διπλωματικό μπαράζ προκειμένου να πείσουν την Τεχράνη να συγκρατήσει τις αντιδράσεις της προκειμένου να αποφευχθεί ένας γενικευμένος πόλεμος.

Διπλωματικές πηγές δήλωσαν στην ισραηλινή Haaretz ότι η Δύση εκτιμά ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους (σσ σε αυτό περιλαμβάνουν και το Ισραήλ) δεν επιθυμεί έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, αλλά μετά το διπλό χτύπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη είναι δύσκολο να μην υπάρξει απάντηση.

EU and US race to prevent Mideast war after Israeli assassinations https://t.co/4CH6L5DpKK

— Financial Times (@FT) July 31, 2024