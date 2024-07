Ο Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης πυρός, σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα στο σπίτι του στην Τεχεράνη, όπου βρισκόταν για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας.

Το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση αλλά υπουργοί της κυβέρνηση πανηγυρίζουν στα social media.

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη δολοφονία η οποία όπως είπε δεν θα μείνει αναπάντητη. Της δολοφονίας του Χανίγια είχε προηγηθεί η απόπειρα δολοφονίας ηγέτη της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, και εκφράζονται φόβοι για ευρύτερη κλιμάκωση μιας και η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς έγινε σε ιρανικό έδαφος.

Ο δημοσιογράφος του διεθνούς ρεπορτάζ Τζέρεμι Μπόουεν γράφει στο BBC για τη στιγμή και το μέρος που επιλέχθηκε να γίνει στόχος ο Χανίγια.

«Συνάντησα για πρώτη φορά τον Ισμαήλ Χανίγια στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ήταν ανερχόμενο στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα.

Η οικογένειά του έχει ήδη στοχοποιηθεί από το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου – γιοι και εγγόνια του σκοτώθηκαν από τους Ισραηλινούς.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Χανίγια δεν ήταν ένας ηγέτης που ζούσε κρυμμένος, όπως οι ηγέτες της στρατιωτικής πτέρυγας.

Αν υποθέσουμε ότι ήταν το Ισραήλ που τον σκότωσε, και δεν μπορώ να πω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι – αν και δεν έχουν σχολιάσει ακόμα – γιατί το κάνουν τώρα, ενώ πρέπει να είχαν κάποιες ευκαιρίες στο παρελθόν;

Δεν ήταν πολιτικά δυνατό να τον σκοτώσουν στο Κατάρ. Η δολοφονία του στο Ιράν όμως, στέλνει ένα μήνυμα για την εμβέλεια του Ισραήλ, ένα μήνυμα ότι κανείς δεν είναι ασφαλής.

Ο Χανίγια συμμετείχε στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, οπότε αυτό δεν πρόκειται να τις κάνει ευκολότερες».

Η πρώτη επίσημη αντίδραση του Ισραήλ μετά τη δολοφονία Χανίγια στην Τεχεράνη ήρθε από τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Όπως μεταδίδει η ισραηλινή Haaretz ο Γκάλαντ δήλωσε: «Δεν θέλουμε πόλεμο αλλά προετοιμαζόμαστε για όλες τις πιθανότητες».

Ο Mustafa Barghouti, παλαιστίνιος πολιτικός και γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η δολοφονία του Χανίγια σηματοδοτεί μια «σοβαρή εξέλιξη» που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο.

«Αυτό που έχετε τώρα στο Ισραήλ είναι μια φασιστική κυβέρνηση με κάθε έννοια της λέξης… και το Ισραήλ προσπαθεί τώρα να ωθήσει ολόκληρη την περιοχή σε μια παγκόσμια αντιπαράθεση. Αυτό που έκανε ο Νετανιάχου είναι μια σαφής ένδειξη ότι θέλει έναν περιφερειακό πόλεμο και θέλει να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια αντιπαράθεση με το Ιράν, όχι μόνο με τους Παλαιστίνιους», δήλωσε ο Barghouti από τη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

«Αυτό που προκαλεί την μεγαλύτερη έκπληξη είναι να ακούς ένα άτομο όπως αυτός ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Λόιντ Όστιν να λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν το Ισραήλ. Επιτρέπουν στο Ισραήλ να ενεργεί ως εγκληματίας φασίστας, να επιτίθεται και να σκοτώνει ανθρώπους στο Λίβανο, να επιτίθεται και να σκοτώνει ανθρώπους στην Τεχεράνη, να επιτίθεται και να σκοτώνει Παλαιστίνιους, να διαπράττει τρομερά εγκλήματα πολέμου, όπως γενοκτονία και συλλογική τιμωρία και όμως θέλουν να υπερασπιστούν τον εγκληματία, τον επιτιθέμενο», είπε.

«Αυτό είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία απολύτως σοφία να απαντήσουν σε αυτό που κάνει ο Νετανιάχου».

Μετά τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, το Ιράν θα κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος σε όλη τη χώρα, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μένει να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή που συγκλονίζεται από τον πόλεμο.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι το «εγκληματικό και τρομοκρατικό σιωνιστικό καθεστώς» θα αντιμετωπίσει «αυστηρή τιμωρία», προσθέτοντας ότι το Ιράν θεωρεί «καθήκον να εκδικηθεί το αίμα» του ηγέτη της Χαμάς.

Ένας βουλευτής της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ δήλωσε την Τετάρτη ότι η ομάδα του θα ήταν έτοιμη να διεξάγει πόλεμο με το Ισραήλ, μετά το ισραηλινό χτύπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού με στόχο τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ.

Ο Ali Ammar μίλησε σε τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς εν μέσω των ερειπίων του χτυπήματος της Τρίτης εναντίον ηγέτη της οργάνωσης. «Αυτός ο εχθρός απαιτεί πόλεμο και είμαστε έτοιμοι για αυτόν, αν θέλει ο Θεός, είμαστε έτοιμοι για αυτόν», είπε.

Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει «μια σκληρή και οδυνηρή απάντηση» από το Ιράν και τους συμμάχους του, ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης σε ανακοίνωσή του μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια.

«Το έγκλημα αυτό έδειξε ότι η σιωνιστική συμμορία εγκληματιών, δολοφόνων και τρομοκρατών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς, δεν διστάζει να διαπράξει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια για να καλύψει τις επαίσχυντες αποτυχίες του εννιάμηνου πολέμου στη Γάζα, που οδήγησε στη σφαγή δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων γυναικών, ανδρών και παιδιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το μήνυμα έρχεται λίγο μετά την υπόσχεση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμανέι να προβούν σε αντίποινα κατά του Ισραήλ.

Ο λόρδος Πίτερ Ρίκετς, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει ότι η δολοφονία του Χανίγια είναι «μια πολύ ισχυρή επίδειξη της ικανότητας του Ισραήλ να καταφέρει πλήγματα σε όλη την περιοχή».

Ο Ρίκετς σημείωσε ότι δίνει στο Ισραήλ το «πολιτικό περιθώριο να αρχίσει τώρα να τερματίζει την επιχείρηση στη Γάζα, επειδή ο Νετανιάχου μπορεί τώρα να πει ότι έχει πραγματικά επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα κατά της ηγεσίας του Χανίγια».

Ωστόσο ο Ρίκετς σημειώνει ότι «παραμένει μια πολύ επικίνδυνη στιγμή στη Μέση Ανατολή», καθώς η Χαμάς είναι πλέον απίθανο να θέλει να συμβιβαστεί σε συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι «Οι πολιτικές δολοφονίες εγείρουν το ερώτημα πώς μπορεί να επιτύχει η διαμεσολάβηση όταν το ένα μέρος δολοφονεί τον διαπραγματευτή της άλλης πλευράς;»

Η παρακάτω φωτογραφία δημοσιεύτηκε στα social media της ισραηλινής κυβέρνησης. Μετά από λίγο κατέβηκε.

Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για το φονικό χτύπημα στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες δόθηκε εντολή στους Ισραηλινούς υπουργούς να μην ανεβάζουν πανηγυρικές αναρτήσεις για τη δολοφονία του Χανίγια, όπως αρκετοί έκαναν νωρίτερα.

Ο Mojtaba Amani, πρέσβης του Ιράν στον Λίβανο, λέει ότι το Ιράν εξακολουθεί να μελετά λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη δολοφονία του Haniyeh.

«Σχετικά με τη θέση του Ιράν για τη δολοφονία του Haniyeh – έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες από τώρα μέχρι τη δολοφονία. Πρέπει να παρακολουθήσουμε πολλά πράγματα – και δεν είμαστε ακόμη διαθέσιμοι για να λάβουμε μια τελική απόφαση», δήλωσε ο Amani στους δημοσιογράφους στη Βηρυτό.

«Όλες οι πολιτικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της χθεσινής επίθεσης στη νότια Βηρυτό, συζητούνται», δήλωσε ο διπλωμάτης, αναφερόμενος στο ισραηλινό χτύπημα στα προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας με στόχο τη δολοφονία του ανώτατου διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ.

Το προφίλ του δολοφονημένου ηγέτη της Χαμάς.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ σε δήλωσή του υπόσχεται «σκληρή τιμωρία» για το Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Haniyeh.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωσή του:

«Ο γενναίος και εξέχων ηγέτης των Παλαιστινίων Ισμαήλ Χανίγια προσήλθε στον Αλλάχ χθες το ξημέρωμα και το μεγάλο μέτωπο της αντίστασης βρίσκεται σε πένθος. Το εγκληματικό και τρομοκρατικό σιωνιστικό καθεστώς σκότωσε τον αγαπημένο μας φιλοξενούμενο στο σπίτι μας και μας έκανε να θρηνήσουμε, αλλά επίσης προετοίμασε το έδαφος για μια σκληρή τιμωρία για τον εαυτό του.

Ο μάρτυρας Χανίγια πήρε την πολύτιμη ζωή του στα χέρια του για πολλά χρόνια στο πεδίο του έντιμου αγώνα και ήταν έτοιμος για τον θάνατο, και είχε προσφέρει τα παιδιά του και το λαό του σε αυτό το δρόμο. Δεν φοβήθηκε να γίνει μάρτυρας στο δρόμο του Θεού και να σώσει τους υπηρέτες του Θεού, αλλά θεωρούμε καθήκον μας να εκδικηθούμε για το αίμα του σε αυτό το πικρό και δύσκολο περιστατικό που συνέβη στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στο μέτωπο της αντίστασης, στο γενναίο και υπερήφανο έθνος της Παλαιστίνης, και ιδιαίτερα στην οικογένεια του μάρτυρα Χανίγια και ενός από τους συντρόφους του που σκοτώθηκε μαζί του, και ζητώ από τον Παντοδύναμο Θεό να υψώσει τις τάξεις τους».

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε την Τετάρτη ότι η δολοφονία του ηγέτη της οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη θα «οδηγήσει τη μάχη σε νέες διαστάσεις» και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις μέχρι τώρα διεθνείς αντιδράσεις στη δολοφονία Χανίγια:

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος είδε τις αναφορές για τη δολοφονία του Χανίγα, δήλωσε εκπρόσωπος, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω. Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι αναπόφευκτος, αλλά αν το Ισραήλ δεχθεί επίθεση, οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην υπεράσπισή του.

Ιράν: Ο πρόεδρος, Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι θα υπάρξει απάντηση στο τρομοκρατικό έγκλημα και ότι η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα και αξιοπρέπεια.

Κατάρ: Το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς του οποίου ηγείτο ο Χανίγιε, χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χανίγιε «ειδεχθές έγκλημα» και «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Ρωσία: Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χανίγια «μια απολύτως απαράδεκτη πολιτική δολοφονία». Στη συνέχεια ο Ρώσος ΥΠΕΞ κάλεσε όλα τα μέρη να αποφύγουν βήματα που θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση.

Τουρκία: Το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη δολοφονία «κατάπτυστη». Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η δολοφονία του Χανίγια αποσκοπεί στο να κάμψει τη θέληση του παλαιστινιακού λαού, αλλά η «σιωνιστική βαρβαρότητα» δεν θα πετύχει τους στόχους της.

Ιορδανία: Η χώρα καταδίκασε τη δολοφονία και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Χούθι: Για τρομοκρατικό έγκλημα μιλά η οργάνωση της Υεμένης που δεσμεύεται να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ισραήλ

Χεζμπολάχ: Η δολοφονία του Χανίγια θα δυναμώσει την αντίσταση στο Ισραήλ δήλωσε η λιβανέζικη οργάνωση.

Πριν από τη δολοφονία του, τα μέλη της οικογένειας του Χανίγια που εδρεύουν στη Γάζα είχαν γίνει στόχος του Ισραήλ.

Τον Ιούνιο, 10 μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι στη βόρεια Γάζα. Τότε, ο ηγέτης της Χαμάς δήλωσε ότι περισσότερα από 60 μέλη της οικογένειάς του είχαν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Τον Απρίλιο, τρεις από τους γιους του – ο Χαζέμ, ο Αμίρ και ο Μοχάμεντ – σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βομβαρδίστηκε στον καταυλισμό Σάτι της Γάζας.

Τέσσερα από τα εγγόνια του Χανίγια, τρία κορίτσια και ένα αγόρι, σκοτώθηκαν επίσης στην επίθεση, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο Αμπντούλ Σαλάμ Χανίγια δήλωσε ότι η δολοφονία του πατέρα του δεν θα τερματίσει την αντίσταση των Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ.

«Ο πατέρας μου επέζησε από τέσσερις απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια του πατριωτικού του ταξιδιού και σήμερα ο Αλλάχ του χάρισε τον θάνατο που πάντα επιθυμούσε. Είμαστε περήφανοι για αυτόν και κρατάμε ψηλά το κεφάλι», δήλωσε ο γιος του ηγέτη της Χαμάς.

«Ήταν πολύ πρόθυμος να δημιουργήσει την εθνική ενότητα και αγωνίστηκε για την ενότητα όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων και διαβεβαιώνουμε ότι αυτή η δολοφονία δεν θα αποθαρρύνει την αντίσταση, η οποία θα αγωνιστεί μέχρι να επιτευχθεί η ελευθερία».

Ο Wadie Said, καθηγητής νομικής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά του Shukr στη Βηρυτό και του Haniyeh στην Τεχεράνη ως μια «απίστευτα επικίνδυνη σειρά γεγονότων».

«Και πρέπει να αναρωτηθώ τι γνώριζαν οι ΗΠΑ και πώς θα μπορούσαν ενδεχομένως να επεξεργαστούν μια τέτοια απίστευτη κλιμάκωση», δήλωσε στο Al Jazeera.

Ο ακαδημαϊκός συνέχισε να υποστηρίζει ότι η δολοφονία του Χανίγια μπορεί να ωφελήσει τον Νετανιάχου.

«Έγινε εν μέσω πολλών ρεπορτάζ για το πώς οι ισραηλινοί αξιωματούχοι της ασφάλειας και του στρατού ήταν πολύ απογοητευμένοι επειδή ο Νετανιάχου προσωπικά φαινόταν να καθυστερεί τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή κρατουμένων και τερματισμό της φρικτής γενοκτονικής σύγκρουσης στη Γάζα», σημείωσε ο Said.

«Επιπλέον, μόλις είχαμε τις χθεσινές σκηνές με τους Ισραηλινούς να εξεγείρονται για το δικαίωμά τους να κακοποιούν και να βιάζουν ακόμη και Παλαιστίνιους κρατούμενους, και τώρα, ο Νετανιάχου παίρνει αναβολή για να λογοδοτήσει πολιτικά, καθώς η περιοχή βυθίζεται σε περαιτέρω χάος και περισσότερα δεινά».

Όπως αναφέραμε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά της.

Ακολουθεί η δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης:

«Σήμερα, το Ιράν πενθεί για αυτόν που μοιραζόταν τις θλίψεις και των χαρές του, τον σταθερό και περήφανο σύντροφο του δρόμου της αντίστασης, τον γενναίο ηγέτη της παλαιστινιακής αντίστασης, τον μάρτυρα της αλ-Κουντς, Χατζ Ισμαήλ Χανίγια. Χθες ύψωσα το νικηφόρο χέρι του και σήμερα πρέπει να τον θάψω στους ώμους μου.

Ο δεσμός μεταξύ των δύο περήφανων εθνών του Ιράν και της Παλαιστίνης θα είναι ισχυρότερος από πριν και ο δρόμος της αντίστασης και της υπεράσπισης των καταπιεσμένων θα ακολουθηθεί ισχυρότερος από ποτέ.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα, την τιμή, την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια της και θα κάνει τους τρομοκράτες κατακτητές να μετανιώσουν για τη δειλή τους δράση».

Ο Akiva Eldar, πολιτικός αναλυτής με έδρα το Τελ Αβίβ, λέει ότι η δολοφονία του Χανίγια και η φονική επίθεση στη Βηρυτό πρόκειται να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των Εβραίων.

«Είναι σαν να ανοίγεις μια κυψέλη χωρίς το προστατευτικό πανί που το Ισραήλ πιστεύει ότι έχει από τη διεθνή κοινότητα», είπε. Αναφέρθηκε στη δολοφονία δεκάδων Εβραίων το 1994 σε βομβιστική επίθεση στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, Μπουένος Άιρες.

Σχετικά με την απάντηση του Ισραήλ ο Eldar είπε ότι «υπάρχουν περισσότερα από ένα Ισραήλ, υπάρχει το Ισραήλ του Νετανιάχου και υπάρχει το Ισραήλ που έχασε εντελώς την εμπιστοσύνη του στον Νετανιάχου».

«Οι οικογένειες των αιχμαλώτων και τα εκατομμύρια των Ισραηλινών που ανησυχούν σήμερα και αναρωτιούνται αν θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή μπορούμε να πούμε αντίο στη συμφωνία με τη Χαμάς και την προοπτική τερματισμού αυτού του πολέμου», είπε.

«Υπάρχει κάποια ελπίδα να δοθεί ένα τέλος στη σύγκρουση ή μήπως βλέπουμε κλιμάκωση;»

Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά και καταδικάζει τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στο Ιράν, δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι το περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω περιφερειακή αστάθεια.

Δημοσιογράφος των New York Times δήλωσε στο X ότι Ιρανοί αξιωματούχοι βρίσκονται «σε απόλυτο σοκ» για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Σύμφωνα με τις πηγές, η δολοφονία είναι ένα «τεράστιο πλήγμα στη φήμη του Ιράν» σε μια εποχή που η χώρα προσπαθεί να προβάλει την ισχύ της στην περιοχή.

