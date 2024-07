Συντριβή ελικοπτέρου σε κτίριο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/7) στο Co Westmeath, στην Ιρλανδία, με την αστυνομία να κάνει λόγο για πολλά θύματα, μεταδίδει το SkyNews.

Στο σημείο βρίσκονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο εκτελών χρέη επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Westmeath Fire and Rescue Service Pat Hunt δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό: «Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που αφορά τη συντριβή ενός ελικοπτέρου σε ένα κτίριο στην περιοχή Joristown Upper townland στο Killucan, Co Westmeath».

Πρόσθεσε: «Όλες οι κύριες υπηρεσίες αντιμετώπισης κινητοποιούνται στο σημείο». «Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχει ένας αριθμός τραυματιών, αλλά και πάλι, δεν μπορούμε σε αυτό το στάδιο να επιβεβαιώσουμε τον αριθμό».

MORE: Vigin Media are reporting that a Helicopter has crashed in the Killucan area of Westmeath at approximately 15:30 today.

The aircraft involved, N57NC, a Bell 505 Jet Ranger X was tracked by @flightradar24 leading up to the crash#aviation #crash #helicopter #westmeath https://t.co/MMtrx1bOwM pic.twitter.com/TDjmB2e5NZ

