Η κασσελακική απόφαση να διαγραφεί ο Παύλος Πολάκης εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία κινήσεων που εκπλήσσουν όσους τις ακούν με τη δυνατότητά τους να εκπλήσσονται ακόμα. Γιατί όντως κανείς δεν περίμενε να ληφθεί το παραμικρό πειθαρχικό μέτρο επειδή ο εμπνευστής του -ισμού που διαμόρφωσε τον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ο νταής εαυτός του.

Κι η απροθυμία του προέδρου του κόμματος (αλλά και πολλών στελεχών του, όπως φάνηκε από τον αριθμό των υπερασπιστών του Σφακιανού) να καταδικάσει στ’ αλήθεια τη συμπεριφορά του έδειξε ότι τελικά το λαϊκό αισθητήριο δεν εξαπατήθηκε.

Ο διαρκώς αυτο-αναφλεγόμενος σύντροφος δεν έχασε την κομματική του ταυτότητα, εκδιώχθηκε απλώς από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – και μάλιστα η εντολή δόθηκε με πόνο της αρχηγικής καρδιάς, αφού για τον Στέφανο Κασσελάκη είναι «αδιαπραγμάτευτο» πως εκείνος «είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με έργο, αντιπολιτευτική ισχύ και ανιδιοτελή παρουσία», ενώ διάφορες αριστερές έσπευσαν να παραδεχτούν πως παρότι δεν ήταν κομ ιλ φο κάνοντας μπούλινγκ σε μια εργαζόμενη, αυτές αδιαφορούν για τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό.

Για πολλές φυλές συριζαίων, λοιπόν, η αψάδα δεν ταιριάζει στις κοινοβουλευτικές αίθουσες αλλά πρέπει να διαδηλώνεται οπουδήποτε αλλού.

DNA

Ο συριζαϊκός χειρισμός της αποπομπής που θα μπορούσε να αλλάξει το βλέμμα με το οποίο η πλειονότητα του εκλογικού σώματος κοιτάει το κόμμα απαντά στην απορία όσων αναρωτιούνται αν αυτό είναι ικανό να αποπολακοποιηθεί και να γίνει ελκυστικό για μετριοπαθείς ψηφοφόρους, αριστερούς ή κεντροαριστερούς.

Το rebranding που τόσο έχει ανάγκη δεν θα επιτευχθεί ούτε τώρα. Οχι μόνο επειδή η «μισή» διαγραφή ήταν too little, too late, όπως υποστηρίζουν από άλλες πλευρές του κομματικού φάσματος αλλά και γιατί ο Πολάκης έχει ξεβάψει πάνω του. Το έχει συνδέσει στο μυαλό των περισσότερων με την τοξικότητα κι όποτε πληκτρολογεί, συνεχίζει να προσφέρει στους πολιτικούς του αντιπάλους ευκαιρίες να το υπενθυμίσουν.

Κυρίως, όμως, επειδή έχει – όπως ο ίδιος το περιέγραψε – ψυχή ΣΥΡΙΖΑ, αφού και στην τσιπρική και στη σημερινή εποχή δεν έκανε τίποτα λιγότερο απ’ το να κραυγάζει με το δικό του «ύφος» την κομματική γραμμή κατά της επάρατης Δεξιάς (ορισμένοι άσπονδοι εσωκομματικοί του φίλοι τού καταλογίζουν υπέρμετρη προσωπική φιλοδοξία, ωστόσο αυτή μάλλον περιορίζεται στο τρεντάρισμα που ικανοποιεί κάθε web celebrity).

Με δυο λόγια: ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγάλει τον Πολάκη από τη ΚΟ του, όχι να τροποποιήσει το πολακικό DNA του.