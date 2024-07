Ένας δράστης εισήλθε τη Δευτέρα σε γηροκομείο στην κεντρική Κροατία, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, σύμφωνα με την κροατική αστυνομία. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η ειδησεογραφική πύλη Index ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι πέθαναν αμέσως, ενώ άλλοι εξακολουθούσαν να λαμβάνουν ιατρική βοήθεια. Ο ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά η αστυνομία τον έπιασε σύντομα σε μια καφετέρια κοντά στην εγκατάσταση στην πόλη Νταρουβάρ, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ενημερώθηκε μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας ότι ένας άνδρας που έκανε χρήση πυροβόλων όπλων σκότωσε και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους στο γηροκομείο. Ο ύποπτος βρίσκεται «υπό αστυνομική επιτήρηση», ανέφερε ανακοίνωση της περιφερειακής αστυνομικής υπηρεσίας.

Το περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο N1 μετέδωσε ότι ο δράστης γεννήθηκε το 1973, ότι ήταν πρώην μαχητής του πολέμου της Κροατίας το 1991-95 και συγγενής ενός από τους τροφίμους του γηροκομείου.

