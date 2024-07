Ηταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ο Ολυμπιακός και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζουν την κοινή τους πορεία. Και θα συνεχίσουν, τουλάχιστον έως το 2026. Καθώς ο Μαροκινός αρχισκόρερ των Πειραιωτών ανανέωσε και επίσημα το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες, για ακόμη δύο χρόνια.

Επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι ενέργειες που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό, είχαν πιάσει τόπο.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τη διετή επέκταση συμβολαίου του πρώτου του σκόρερ, κλείνοντας με τρόπο ιδανικό ένα από τα πιο σημαντικά ανοιχτά ζητήματα του καλοκαιριού. Και διατηρώντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο είχε θέσει ως προτεραιότητα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έναν παίκτη που θεωρείται κομβικός και «κλειδί» στα πλάνα του Βάσκου τεχνικού και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

We FOUGHT and WON together, we CONQUERED together and now WE WILL KEEP ON DREAMING together! Ayoub El Kaabi has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ @AyoubElKaabi

