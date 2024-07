Αν σας ρωτούσαν ποιος πιστεύετε ότι είναι ο/η πλουσιότερος/η ηθοποιός στον κόσμο, ποιος θα λέγατε;

Ο Ντουέιν Τζόνσον ή ο Τομ Κρουζ, ίσως; Ή ενδεχομένως η Μάργκοτ Ρόμπι, μετά την τεράστια επιτυχία της Barbie πέρυσι;

Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια ηθοποιό που ίσως να μην περιμένατε.

Τζάμι Γκερτζ

Γνωστή για μερικούς από τους ρόλους της σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που κυκλοφόρησαν από τη δεκαετία του ’80 έως τη δεκαετία του ’00, η Τζάμι Γκερτζ κατέχει αναπάντεχα τη θέση της πλουσιότερης ηθοποιού στον κόσμο.

Ο Γκερτζ έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως Twister, The Lost Boys, Still Standing και Sixteen Candles όλα αυτά τα χρόνια. Ο πιο πρόσφατος ρόλος της ήταν στην ρομαντική κωμωδία του 2022, «I Want You Back».

Από το 2023, η περιουσία του Γκερτζ φέρεται να ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει το NME, ξεπερνώντας τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζένιφερ Λόπεζ και Τζάκι Τσαν και κατακτώντας τον τίτλο της πιο πλούσιας ηθοποιού στον κόσμο.

Αν και θα έχει βγάλει ένα σημαντικό ποσό από την καριέρα της ως ηθοποιός, είναι οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες μακριά από το Χόλιγουντ που βοήθησαν πραγματικά στην οικονομική της επιτυχία.

«Όλοι νομίζουν ότι παντρεύτηκα έναν πλούσιο τύπο»

Η Γκερτζ παντρεύτηκε τον Αμερικανό επιχειρηματία Τόνι Ρέσλερ το 1989. Ένα χρόνο μετά τον γάμο τους, ο Ρέσλερ ίδρυσε την εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Apollo Global Management και τώρα έχει καθαρή αξία 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Το ζευγάρι έχει χρησιμοποιήσει τον πλούτο του όλα αυτά τα χρόνια για να επενδύσει σε αθλητικές ομάδες και είναι συνιδιοκτήτες της ομάδας NBA Atlanta Hawks και μέτοχοι της ομάδας μπέιζμπολ Milwaukee Beavers.

Εκτός από αυτό, η Γκερτζ ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής, την Lime Orchard Productions, το 2010.

Ενώ ο Ρέσλερ έχει μεγαλύτερη περιουσία από την ηθοποιό σύζυγό του, η Γκερτζ λέει ότι αυτό δεν ίσχυε όταν άρχισαν να βγαίνουν.

«Όλοι νομίζουν ότι παντρεύτηκα έναν πλούσιο τύπο», δήλωσε στο The Hollywood Reporter το 2018. «Αλλά εγώ έβγαζα περισσότερα χρήματα -πολύ περισσότερα χρήματα- από τον Τόνι όταν τον γνώρισα. Εγώ πλήρωσα για το πρώτο μας σπίτι. Πλήρωσα για τις πρώτες μας διακοπές. Τον παντρεύτηκα επειδή τον ερωτεύτηκα».

Έχοντας κατά νου τον τεράστιο πλούτο τους, τόσο η Γκερτζ όσο και ο Ρέσλερ δωρίζουν μεγάλα ποσά για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δημιούργησαν ακόμη και τον δικό τους φιλανθρωπικό οργανισμό, το Ίδρυμα Ρέσλερ-Γκερτζ.

Το 2012 το ζεύγος μάλιστα αναδείχθηκε ως ο νούμερο ένα δωρητής σε φιλανθρωπικά ιδρύματα από όλους τους διάσημους, αφού έκαναν μια εντυπωσιακή δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων στο ίδρυμα τους.

*Με πληροφορίες από: Unilad