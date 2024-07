Ένας 17χρονος συνελήφθη στην περιοχή Κεντ της Βρετανίας καθώς φέρεται να διέπραξε επίθεση με μαχαίρι εναντίον των παρευρισκομένων σε χώρο λατρείας του Σιχισμού.

Η αστυνομία, η οποία κλήθηκε στο σημείο το απόγευμα της Πέμπτης, ανέφερε ότι ο ανήλικος εισήλθε στον χώρο και προσπάθησε να επιτεθεί στους πιστούς, με ένα όπλο με λεπίδες.

Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αλλά δύο γυναίκες χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για κοψίματα και μώλωπες, αναφέρει το BBC.

We condemn the #Hate #Attack on sangat at #Gurudwara Sri Guru Nanak Darbar Sahib in #Gravesend, #England in strongest words.

We urge PM @Keir_Starmer to ensure detailed investigation of this matter and punish the guilty. Such attacks in Gurdwara Sahibs are highly condemnable! pic.twitter.com/S15AiDOM8E

— Jagdip Singh Kahlon (@jagdipskahlon) July 12, 2024