Η Αφροδίτη Λατινοπούλου θα την λάτρευε. Η βουλεύτρια των Τόρις, πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν, γνωστή για τις αντιδραστικές απόψεις της και την αντιμεταναστευτική της ατζέντα, ξαναχτύπησε.

Αυτή τη φορά τα έβαλε με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, σε ένα ομοφοβικο παραλήρημα που εξόργισε ακόμα και στελέχη του κόμματός της. Η Μπρέιβερμαν διεκδικεί την ηγεσία των Τόρις, φιλοδοξώντας να διαδεχθεί τον πρώην πρωθυπουργο Ρίσι Σούνακ.

Μία από τις πιο μισητές της ατάκες ήταν ότι «η αστεγία είναι επιλογή τρόπου ζωής». Μια εξωφρενική δήλωση, που ξεσήκωσε θύελλες διαμαρτυρίας και συνέβαλε στην απομάκρυνσή της από το υπουργικό αξίωμα τον περασμένο Νοέμβριο.

Τώρα, η Μπρέιβερμαν, μιλώντας σε συνέδριο της ομάδας «Εθνικός Συντηρητισμός» αποκάλεσε «τερατώδες πράγμα» (monstrous thing) τη σημαία-ουράνιο τόξο του Pride. Είπε ότι εξοργίστηκε όταν το σύμβολο υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας κυμάτιζε πάνω από το υπουργείο Εσωτερικών παρά τη θέλησή της. «Το πρόβλημά μας είναι ότι οι φιλελεύθεροι Συντηρητικοί που κατέστρεψαν το κόμμα των Τόρις πιστεύουν ότι φταίνε όλοι εκτός από αυτούς. Στο κόμμα μου κυβερνήσαμε ως φιλελεύθεροι και ηττηθήκαμε ως φιλελεύθεροι. Αλλά όλοι πάντα λένε ότι φταίνε οι Συντηρητικοί», είπε παρεμβαίνοντας στο συνέδριο μέσω τηλεδιάσκεψης, απο την Ουάσιγκτον.

«Αυτό που μου λέει εμένα η σημαία Progress Pride είναι ένα τερατώδες πράγμα: ότι ήμουν μέλος μιας κυβέρνησης που επί των ημερών της εφαρμόστηκε ο ακρωτηριασμός παιδιών στα νοσοκομεία μας και από τα σχολεία μας», είπε μεταξύ άλλων. Η σημαία που όντως κυμάτισε στα κυβερνητικά κτίρια για λίγες μέρες, είναι μια παραλλαγή της σημαίας του Pride.

Στην Progress Pride συμπεριλαμβάνεται μια «σφήνα» με χρώματα που εκπροσωπούν περιθωριοποιημένες κοινότητες εντός των ΛΟΑΤΚΙ: έγχρωμους, οροθετικούς, τρανς άτομα. Τα περί «ακρωτηριασμού παιδιών» πιθανόν αναφέρονται στη συνταγογράφηση αναστολέων της εφηβείας, ορμονικα φάρμακα που καθυστερούν την έλευση της ήβης. Η αντιδραστική βουλεύτρια βέβαια, σε μια κατεξοχήν τακτική πολιτικής λασπολογίας, αφήνει να εννοηθεί ότι ανήλικα άτομα υποβάλλονται σε μη αναστρέψιμες ιατρικές επεμβάσεις, κάτι που φυσικά δεν ισχύει.

Η Σουέλα -που κάνει συνήχηση με το Κρουέλα- δεν τα έβαλε μόνο με τη σημαία του Pride, αλλά και με τον «τρελό ιό των woke που διαπερνά το Βρετανικό κράτος». Woke ή αφυπνισμένος είναι ο όρος που αναφέρεται στα κοινωνικά και πολιτικά ευαισθητοποιημένα άτομα, και χρησιμοποιείται ενίοτε υποτιμητικά από τους δεξιούς. Στην Ελλάδα κατά της «woke κουλτούρας» έχει καταφερθεί στις δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Επίσης, η Μπρέιβερμαν καλεί για στροφή προς τα δεξιά, με το βλέμμα στους ψηφοφόρους του Reform UK. Πρόκειται για το νέο κόμμα που ίδρυσε ο ακροδεξιός Νάιτζελ Φάρατζ και τερμάτισε τρίτος στις εκλογές. Υπολογίζεται ότι μία στις τρεις ψήφους που έχασαν οι Συντηρητικοί μετατοπίστηκαν στο μόρφωμα του Φάρατζ.

Η Μπρέιβερμαν είπε ότι η αιμορραγία προς το Reform UK μπορεί να αναχαιτιστεί μόνο αν οι Συντηρητικοί δεσμεύονταν για πολιτικές όπως η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και η κατάργηση του νόμου περί ισότητας. Αυτό «θα επέτρεπε σε μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει σωστά τη μετανάστευση», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η τραγική ειρωνία είναι οτι η Μπρέιβερμαν είναι η ίδια παιδί μεταναστών, με καταγωγή από την εθνοτική ομάδα των Ταμίλ της Ινδίας και της Σρι Λάνκα.

Τα ομοφοβικά σχόλια και οι γενικότερες ακραίες τοποθετήσεις της Mπρέιβερμαν εχουν εξοργίσει ορισμένους Συντηρητικούς. Εκτιμάται ότι η πρώην υπουργός έχει χάσει την υποστήριξη πολλών βουλευτών από τη δεξιά των Τόρις, από τους οποίους θα περίμενε ότι θα την υποστήριζαν, σχολιάζει ο Guardian. Επώνυμα στελέχη και πρώην υποψήφιοι βουλευτές αποκάλεσαν το λόγο της διχαστικό, και κάλεσαν για τη διαγραφή της.

I have written to Rishi Sunak urging him to expel Suella Braverman from the Conservative Party for extreme comments she has made on LGBT+ people.

Whilst my voice does not matter alone, I urge all decent people to speak up to. This cannot be allowed to go without consequences. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/5xoknVne5i

— Casey Byrne (@thecaseybyrne) July 9, 2024