Οι κάλπες στη Γαλλία έκλεισαν και τα πρώτα exit poll δημοσιεύθηκαν. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρωταρχικά αποτελέσματα, ο Εθνικός Συναγερμός των Μαρίν Λεπέν κια Ζορντάν Μπαρντελά καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 34%.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο έρχεται δεύτερο με ποσοστό 28,1% και ακολουθεί τρίτη η συμμαχία του Μακρόν με 20,3%. Οι Ρεπουμπλικανοί καταλαμβάνουν ποσοστό 10%.

Τα στοιχεία προέρχονται από δημοσκοπήσεις του κέντρου ερευνών Ipsos, όπως αναφέρει η γαλλική Le Monde.

