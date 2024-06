Πριν ξεκινήσουμε την περιγραφή μας για το νέο μοντέλο, πρέπει να γίνει μια αναφορά στη BYD , όντας ένα ένα αρκτικόλεξο του Build Your Dreams, φίρμα κινέζικης καταγωγής που σημειώνει εντυπωσιακά εμπορικά επιτεύγματα και πωλήσεις ακόμη και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι, το 2023 οι πωλήσεις του εργοστασίου του άγγιξε τα 3 εκατομμύρια μονάδες!

Η ΒΥD (Build Your Dreams), παγκοσμίως γνωστή για την πρωτοποριακή της τεχνογνωσία στην ανάπτυξη μπαταριών ισχύος και την καινοτομία στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με όραμα τη μείωση της θερμοκρασίας της Γης κατά 1°C (‘’Cool the Earth by 1°C’’), κάνει διαθέσιμη στο ελληνικό κοινό την ευρεία γκάμα των ηλεκτρικών και Plug-In Hybrid αυτοκινήτων της, εφοδιασμένων με προηγμένη τεχνολογία, ελκυστική σχεδίαση και κορυφαία ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Στο επίκεντρο της δοκιμής μας το Seal που κατασκευάζεται από την μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, μοντέλο που τίθεται απέναντι από το Tesla Model 3.

Το νέο Seal είναι ένα μεσαίο σεντάν που αφήνει το αποτύπωμα του στο πέρασμα του, με την ποιότητα και την τεχνολογία να φαίνεται να ήταν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία για τον κινέζο κατασκευαστή!

Το SEAL βρέθηκε μεταξύ των φιναλίστ στην ψηφοφορία για το “European Car of the Year 2024”, ενώ διεκδικεί τον τίτλο στο “World Car Awards 2024”.

Και φυσικά φέρει εντυπωσιακή εμφάνιση, για την οποία ευθύνεται ο Wolfgang Egger, που έχει θήτεύσει σε φίρμες όπως η Alfa Romeo, η Seat,η Audi και η Lamborghini.

Με συντελεστή οπισθέλκουσας στα 0,22 και με άρμα την σχεδιαστική γλώσσα «Ocean Aesthetics» της BYD, το Seal προτάσσει μια νέα γραμμή με ήπιες γραμμές.

Είναι ένα μοντέλο που ανήκει στην μεγάλη κατηγορία, με πολυτελή χαρακτηριστικά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αγοραστών. Και αυτό μαρτυρούν και οι διαστάσεις του. Το Seal έχει μήκος στα 4,8 μέτρα, πλάτος 1,87 και μεταξόνιο 2,92 m. Ένα χαρακτηριστικό στην εξωτερική του εμφάνιση είναι η αναγραφή «3.8S», που δεν έχει σχέση με παραπομπή σε κινητήρα, αφού είναι ηλεκτρικό, και η φίρμα το αποδίδει στο 0-100χλμ/ώρα!

Στο εσωτερικό του κεντρίζει η αίσθηση πολυτέλειας, που δείχνει την εμμονή της φίρμας να τεθεί πάνω από οποιαδήποτε σύγκριση με τον αμερικανό αντίπαλο της. Στο εσωτερικό ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται εύκολα όλες τις εφαρμογές από την κεντρική οθόνη αφής 15,6’’ , για την ενημέρωση, την πλοήγηση, τη συνδεσιμότητα και τη ψυχαγωγία που προσφέρει τη δυνατότητα περιστροφής κατά 90 μοίρες. Ο οδηγός έχει επίσης στη διάθεσή του μία ακόμη οθόνη 10,25’’ που αφορά τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Ο χώρος των επιβατών είναι αρκούντως ικανοποιητικός με τον χώρο αποσκευών να αγγίζει τα 400 λίτρα – συν τον χώρο των 35 λίτρων για τα καλώδια φόρτισης.

Μεγάλο αβαντάζ η τεράτσια ηλιοροφή που δίνει την αίσθηση ελευθερίας μέσα στο αυτοκίνητο.

Χαράς ευαγγέλια στον τομέα των επιδόσεων αφού η βασική έκδοση του Seal κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 313 ίππων ενώ πρωταγωνιστής – και το μοντέλο της δοκιμής μας – η τετρακίνητη έκδοση AWD με ένα επιπλέον ηλεκτρικό μοτέρ 218 ίππων που ανεβάζει την συνδυαστική ισχύ στους 530 ίππους.

Σε επιδόσεις, τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 3,8’’ και η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Και επειδή το ζητούμενο στα ηλεκτρικά είναι η αυτονομία εδώ το Seal δίνει τα ρέστα του. Εχει μπαταρία με χωρητικότητα 82,5 kWh, που υπόσχεται μεγάλη αυτονομία 520 χλμ. ενώ μπορεί να πιάσει τα 600 χλμ. μέσα στην πόλη). Πάντως, αυτό δεν είναι ανέφικτο αρκεί να τηρήσεις την εργοστασιακή κατανάλωση ενέργειας που ανακοινώνει ο κατασκευαστής και είναι τα 18,2 kWh/100 χλμ. (15,8 στην πόλη).

Επίσης, το ηλεκτρικό κύκλωμα του Seal υποστηρίζει φόρτιση στα 150 kW, οπότε τα 10-80% και 30-80% έρχονται σε χρόνο 37 και 26 λεπτών, αντίστοιχα.

Φέρει φρένα με δίσκους και στους τέσσερις τροχούς (αεριζόμενοι οι εμπρός), οι ζάντες είναι 19 ιντσών και τα ελαστικά είναι διαστάσεων 245/45 R19.

Και στο ταμείο το χαμόγελο παραμένει. Αγοράζεις ένα ηλεκτρικό πολυτελές με 530 άλογα, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή στα 36.990 ευρώ με αβαντάζ την κρατική επιδότηση που είναι ιδιαίτερα απλόχερη αυτή την περίοδο!