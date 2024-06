Παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία που τονίζει πως οι δύο πλευρές έφτασαν σε πλήρη συμφωνία.

Συγκεκριμένα, το «Τelesport» επισημαίνει πως ο ομογενής γκαρντ θα επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους υπογράφοντας συμβόλαιο τριών ετών που θα του αποφέρει συνολικά ένα ποσό κοντά στα πέντε εκατομμύρια δολάρια.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός κυνηγά εδώ και καιρό τον Ντόρσεϊ θέλοντας να τον πείσει να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς και ο ίδιος έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ του υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και οι Πειραιώτες έχουν ανάγκη από ελληνικά διαβατήρια.

Ο Ντόρσεϊ έπαιξε στον Ολυμπιακό την σεζόν 2021-2022 και στην συνέχεια αποκτήθηκε από τους Ντάλας Μάβερικς, αγωνιζόμενος κυρίως στην θυγατρική τους ομάδα, τους Τέξας Λέτζεντς της G-League.

Πέρσι είχε μέσο όρο στην Euroleague 8.7 πόντους με 42.7% στα δίποντα, 45.4% στα τρίποντα και 83.1% στις βολές, 1.2 ασίστ και 7.5 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

