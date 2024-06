Τη σύνθεση των think tanks Mεταναστευτικής Πολιτικής, Αποδήμων και Αναπηρικής Πολιτικής ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος σχεδιάζει αλλαγές στο Καταστατικό και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει υπογραμμίσει τη σημασία που έχουν για το κόμμα, το οποίο ο ίδιος οραματίζεται, τα think tanks.

Αναφορικά με τα μέλη του think tank Mεταναστευτικής Πολιτικής, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «πρόκειται για ανθρώπους με βαθιά γνώση των ζητημάτων της μετανάστευσης, με άμεση γνώση της κατάστασης ‘στο πεδίο΄’ αλλά και στη νομική του διάσταση, ενώ δύο από τα μέλη του είναι πρόσφυγες οι ίδιοι, με ενεργό δράση στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών».

Το think tank Mεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζουν οι Βασίλης Κερασιώτης, Γιονούς Μουχαμμαντί, Ηλέκτρα Ζαπώνη, Άννα Σιβίλογλου, Νικόδημος Μάϊνα Κινυούα και Μάρκος Παπακωνσταντής.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Βασίλης Κερασιώτης

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006. Είναι απόφοιτος της Νομικής ΑΠΘ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει εξειδικευθεί στο προσφυγικό και μεταναστευτικό δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των χωρίς χαρτιά μεταναστών. Χειρίζεται υποθέσεις σχετικές με το αντικείμενο στα διοικητικά, ποινικά και αστικά δικαστήρια όλων των βαθμών, καθώς και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα συνεργάζεται ως εμπειρογνώμων με ΜΚΟ για ζητήματα προσφυγικού δικαίου και μεταναστευτικής πολιτικής.

Γιονούς Μουχαμμαντί

Με καταγωγή από το Αφγανιστάν, σπούδασε ιατρική στην πατρίδα του πριν αναγκαστεί να την εγκαταλείψει και να ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα το 2001. Έκτοτε, έχει ασχοληθεί ενεργά με θέματα ασύλου και μετανάστευσης, ξεκινώντας από τη στιγμή που έφτασε στην Ελλάδα. Ως Συνιδρυτής και Διευθυντής του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων, της ενεργής συμμετοχής και της αποτελεσματικής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στη Ελληνική κοινωνία. Έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία για τις προσπάθειές του σε αυτούς τους τομείς. Εκλεγμένο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Μετανάστευσης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, συμβάλλει με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του ως μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ασύλου και μετανάστευσης.

Ηλέκτρα Ζαπώνη

Απόφοιτη του Πανεπιστημίου Paul Valery, Montpellier III, της Γαλλίας, στο οποίο σπούδασε Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες, Νέα Ελληνικά και Αγγλικά.

Η ενασχόλησή της με το μεταναστευτικό-προσφυγικό, ξεκίνησε το 2016 στην Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε, όπου εργάστηκε ως καταγραφέας στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στην συνέχεια εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου στην Λέσβο, αρχικά ως χειρίστρια υποθέσεων Ασύλου (caseworker) και στην συνέχεια ως Team leader ομάδων στην Λέσβο και μετέπειτα στην Λέρο, στην Κω και στην Σάμο. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα ήμουν Project Officer στο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων Helios (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection and Temporary Protection). Έχει υπάρξει επίσης, guest speaker στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στο μάθημα «Forced Migration and Development».

Τα τελευταία 2 χρόνια εργάζεται ως content moderator στην εταιρία TaskUs.

Άννα Σιβίλογλου

Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει επιμορφωθεί στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και γνωρίζει άπταιστα Τουρκικά. Έχει εργαστεί σε δομές ασυνόδευτων ανηλίκων ως εκπαιδευτικός, σε πρόγραμμα στέγασης οικογενειών αιτούντων άσυλο και σε πρόγραμμα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης γυναικών προσφύγων χρηματοδοτούμενα από την Ύπατη αρμοστεία για τους πρόσφυγες και το υπουργείο μετανάστευσης και Ασύλου. Δραστηριοποιείται ενεργά στο πεδίο του μεταναστευτικού από το 2015.

Νικόδημος Μάϊνα Κινυούα

Γεννήθηκε το 1977 στην Κένυα, και από το 1985 βρίσκεται στην Ελλάδα. Μεγάλωσε στην Κάλυμνο. Στην Γ’ Λυκείου έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ως εκλεγμένος στην Πρώτη Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων, και από το 1996 βρίσκεται πια μόνιμα στην Αθήνα και ασχολείται με τα θέματα των μεταναστών δεύτερης γενιάς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαζί με μια ομάδα φίλων ίδρυσαν, το 2008, την Οργάνωση ASANTE που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και την ένταξη της δεύτερης γενιάς και των μεταναστών σε μία κοινωνία συμπεριληπτική, για μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Μάρκος Παπακωνσταντής

Είναι δικηγόρος Αθηνών. Διδάκτωρ ευρωπαϊκού δικαίου με πλούσια διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Έχει εργαστεί σε υπουργεία της χώρας ως συνεργάτης σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου και συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτά τα χαρτοφυλάκια. Έχει σημαντικό επιστημονικό έργο σε θέματα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To think tank Αποδήμων του ΣΥΡΙΖΑ

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, το think tank Αποδήμων του ΣΥΡΙΖΑ «θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους Έλληνες απόδημους σε κάθε γωνιά του πλανήτη».

Θα το απαρτίζουν οι Νίκος Βακωνάκης, Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Ρίντβαλντ Δήμο και Γιάννα Τριανταφύλλη.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Νίκος Βακωνάκης

Γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου με σπουδές στην κλασική φιλολογία και στη συνέχεια εργάστηκε ως επιστημονικός βοηθός στο ίδιο τμήμα. Λέκτορας αρχαίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Μίνστερ. Διετέλεσε εντεταλμένος διδάσκων νέας ελληνικής γλώσσας στο τμήμα Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μίνστερ και Εντεταλμένος διδάσκων αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Όσναµπρικ. Από το 2023, επεκτείνει τη δραστηριότητά του ως λέκτορας, καλύπτοντας επιπλέον τη λατινική γλώσσα, ενώ διδάσκει και σε άλλα πανεπιστήμια. Επίσης, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Κόμπλεντζ για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Δημήτριος Κωνσταντινίδης

Είναι δημοσιογράφος. Γεννήθηκε και έζησε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Στη θέση του γραμματέα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), κατέστησε την ομογενειακή συνεργασία και ενότητα προτεραιότητα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία δικτύων επιστημόνων, νέων, γυναικών, και δημοσιογράφων. Στον ρόλο του προεδρεύοντος στην Ποντιακή Νεολαία Μελβούρνης και στην Πανμακεδονική Ένωση Μελβούρνης και Βικτωρίας, ανέδειξε την πολυπολιτισμική κληρονομιά και ενίσχυσε τις δημόσιες σχέσεις της ελληνικής κοινότητας. Με πλούσιο παρελθόν και διακρίσεις, συνεχίζει να αφιερώνεται στην ενίσχυση των ελληνικών κοινοτήτων παγκοσμίως.

Ρίντβαλντ Δήμο

Απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με άριστα. Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος αεροδιαστημικής του Cranfield University, με άριστα.

Εργάστηκε σε ενεργειακούς γίγαντες όπως η Mitsubishi Power και η Toshiba.

Εργάζεται σε έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Nationwide Building Society, και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης εργαζομένων της εταιρείας.

Μέλος πλήθους ελληνικών οργανώσεων στο Λονδίνο, όπως το Greek Energy Forum.

Γιάννα Τριανταφύλλη

Η Γιάννα (Ιωάννα) Τριανταφύλλη, είναι σκηνοθέτης – μουσικός παραγωγός και εξειδικευμένη σε θέματα της Ελληνικής Ομογένειας. Έχει συμμετάσχει με τις ταινίες της, κυρίως ντοκιμαντέρ Κοινωνικού Περιεχομένου, σε δεκάδες διεθνή φεστιβάλ και έχει τιμηθεί με δύο πρώτα (Α) κρατικά βραβεία. Επίσης, έχει βραβευτεί με το «Οικόπολις», ως Διευθύντρια του καλύτερου Ελληνικού Ραδιοφωνικού Προγράμματος «Η Φωνή της Ελλάδας», καθώς και από συλλόγους και κοινότητες των Ελλήνων ομογενών.

Έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια πολιτιστικών θεμάτων στις φυλακές Ανηλίκων Κορυδαλλού, στο ΚΕΘΕΑ- Στροφή- αλλά και σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Έχει συνεργαστεί με το τμήμα Μ.Μ.Ε και Επικοινωνίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σειρά σεμιναρίων για το ραδιόφωνο με θέμα: Ελληνική γλώσσα και Ομογένεια, καθώς και για την καταγραφή των προβλημάτων των Ελλήνων του Εξωτερικού. Καλλιτεχνική Διευθύντρια σε Πολιτιστικά φεστιβάλ της Ελλάδας, όπως στο Α’ Μεσογειακό Φεστιβάλ και στο Παιδικό Φεστιβάλ Μεσογείου. Από το 2009 διευθύνει το ιστορικό μοναδικό παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ «Η Φωνή της Ελλάδας», το οποίο είναι και το μοναδικό μέσο Επικοινωνίας, όπου επί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο αποτελεί τη γέφυρα των Ελλήνων του Κόσμου, με τη μητέρα Πατρίδα, υποστηρίζοντας τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

To think tank Aναπηρικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

Με ενεργά μέλη του αναπηρικού κινήματος στελεχώνεται το think tank Aναπηρικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο απαρτίζουν οι Νίκος Καπίρης, Χρήστος Μαλτέζος, Αγάπη Δημοπούλου, Αγλαΐα Παπαζώη και η Αρετή Μπατά.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Νίκος Καπίρης

Με σπουδές στο χορό. Χορευτής κι έπειτα δάσκαλος χορού. Το 2011 μεταπήδησε στα εναέρια ακροβατικά και το 2015 κατά τη διάρκεια ενός ακροβατικού έπεσε από μεγάλο ύψος σπάζοντας 2 σπονδύλους. Το αποτέλεσμα, παραπληγία. Εκ τότε κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο μαθαίνοντας πόσο δύσκολο είναι να είσαι χρήστης αμαξιδίου στην Ελλάδα. Το 2019 εντάχθηκε στο αναπηρικό κίνημα ως μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΣΥΚΠΑ (πανελλαδικός σύνδεσμος παραπληγικών & κινητικά αναπήρων) προσπαθώντας να βελτιώσει την διαβίωση των κινητικά αναπήρων στην Ελλάδα καθώς και ν’ αλλάξει την αντίληψη του κόσμου για την αναπηρία.

Χρήστος Μαλτέζος

Προπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία. Το 2021 ολοκληρώνει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον παγκόσμιο και συγκριτικό αναπηρικό νόμο και πολιτική από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας στο Γκάλγουεϊ. Επίσης Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογική Επιστήμη με κατεύθυνση την Κοινωνική Ψυχολογία και επίσης άλλο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινωνική Πολιτική με κατεύθυνση τις Αναπηρικές Σπουδές. Εργάζεται στον χώρο της αναπηρίας σε ρόλους “πρώτης γραμμής” από το 2001.

Αγάπη Δημοπούλου

Κωφή εκ γενετής. Πτυχιούχος στο τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Τραπεζικός Υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα (1994-2022) και κάτοχος πτυχίου με ειδικότητα στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ήταν συνδικαλίστρια επί σειρά ετών στη Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και τώρα ασχολείται ενεργά με τον Σύλλογο Διδασκόντων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΙΔΕΝΓ). Συντόνισε με απόλυτη επιτυχία εκ μέρους του ΣΔΙΔΕΝΓ το έργο «Εθνικός Ύμνος στην ΕΝΓ», στα πλαίσια των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), ασχολήθηκε με τη διοργάνωση των εξετάσεων επάρκειας της ΕΝΓ, με τη διδασκαλία στην ΕΝΓ, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ΕΝΓ. Τα τελευταία έτη εργάζεται ως εκπαιδεύτρια ΕΝΓ στη σχολή ΕΝΓ του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ). Παράλληλα, εργάζεται πάνω στη συγγραφή του Αναλυτικού Προγράμματος Διδασκαλίας στη Νοηματική Γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.

Αγλαΐα Παπαζώη

Με σπουδές στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εργάστηκε στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Εργάστηκε στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα ως διοικητική υπάλληλος. Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας νομού Θεσπρωτίας. Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας της Ηπειρωτικής Εταιρίας Πολιτισμού Τεχνών και Επιστημών (ΗΠ.Ε.ΠΟ.Τ.Ε.) στην Άρτα.

Αρετή Μπατά

Μητέρα του αυτιστικού Ηλία, μάχιμη Δικηγόρος και ενεργή ακτιβίστρια στον χώρο της αναπηρίας. Εξειδικευμένη νομική σύμβουλος σε θέματα αναπηρίας και οικογενειακού δικαίου, εκπροσωπεί και στηρίζει ανθρώπους με αναπηρία, τις οικογένειές τους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με έντονη δράση στο αναπηρικό γονεϊκό κίνημα μετέχει σε συλλόγους γονέων ειδικών σχολείων της Θεσσαλονίκης και είναι αντιπρόεδρος της Γυναικείας Ένωσης Δικηγόρων Ελλάδας.