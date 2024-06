Και στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της Πορτογαλίας από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και είχε πολύ καλή παρουσία στο άνετο 3-0 επί των Τούρκων. Ο CR7 ήταν μέσα στις φάσεις ενώ είχε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει στο 55ο λεπτό και να γράψει ιστορία βρίσκοντας δίχτυα για έκτο σερί Euro.

Αντ’ αυτού, ο Κριστιάνο προτίμησε να δώσει ασίστ πάρε-βάλε στον Μπρούνο Φερνάντες που σε κενό τέρμα διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Και με την ασίστ που έδωσε όμως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, πέτυχε ρεκόρ και μάλιστα δύο.

Cristiano Ronaldo is the oldest player to make a EURO assist (39 years, 138 days) 🔝#EURO2024 | #TURPOR pic.twitter.com/R1ytfRVbwM

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024