Ακτιβιστές για το κλίμα που εναντιώνονται στις εξορύξεις πετρελαίου και στη χρήση άνθρακα πραγματοποίησαν συμβολικό χτύπημα καθώς ψέκασαν με πορτοκαλί σκόνη το Στόουνχεντζ.

Συγκεκριμένα δύο ακτιβιστές της ομάδας Just Stop Oil, προέβησαν στη συγκεκριμένη ενέργεια μία ημέρα πριν αρχίσουν οι εορτασμοί για το θερινό ηλιοστάσιο, όταν άρχισαν να ψεκάζουν πέτρες στον αρχαιολογικό χώρο γύρω στο μεσημέρι, μόλις μία ημέρα πριν από την κάθοδο χιλιάδων ανθρώπων στο σημείο.

Η Just Stop Oil ανέφερε ότι η πορτοκαλί μπογιά σε σκόνη ήταν καλαμποκάλευρο και ότι «θα ξεπλυθεί με τη βροχή».

Η αστυνομία του Ουίλτσάιρ επιβεβαίωσε ότι δύο άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για καταστροφή του αρχαίου μνημείου. Η ομάδα κατονόμασε τους δύο διαδηλωτές ως Νάιαμ Λιντς, μια 21χρονη φοιτήτρια από την Οξφόρδη και τον Ρατζάν Ναϊντού, έναν 73χρονο από το Μπέρμιγχαμ.

Όπως υποστηρίζει ανέλαβε δράση καθώς απαιτεί από την επόμενη κυβέρνηση να υπογράψει μια νομικά δεσμευτική συνθήκη για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων έως το 2030.

Βίντεο από τη διαμαρτυρία δείχνει τα δύο άτομα με μπλουζάκι της Just Stop Oil να τρέχουν προς το μνημείο με δοχεία πορτοκαλί μπογιάς σε σκόνη. Καθώς άρχισαν να ψεκάζουν τους βράχους, ακούστηκαν εκκλήσεις από παρευρισκομένους επισκέπτες ώστε να σταματήσουν, ενώ κάποιοι τους κυνήγησαν προσπαθώντας να τους πάρουν τα δοχεία.

Μάλιστα όπως αναφέρει ο Guardian, ένας επισκέπτης κατάφερε να αποσπάσει ένα δοχείο ψεκασμού από έναν από τους διαδηλωτές.

Η Λιντς δήλωσε πως το «Στόουνχεντζ στο ηλιοστάσιο έχει να κάνει με τον εορτασμό του φυσικού κόσμου – αλλά κοιτάξτε σε τι κατάσταση βρίσκεται! Όλοι έχουμε δικαίωμα να ζούμε μια ζωή χωρίς βάσανα, αλλά η συνεχής καύση πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου οδηγεί σε θάνατο και βάσανα σε απαράμιλλη κλίμακα».

«Ήρθε η ώρα να σκεφτούμε τι θα αφήσει πίσω του ο πολιτισμός μας – ποια είναι η κληρονομιά μας; Το να μένουμε αδρανείς για γενιές λειτουργεί καλά για τις πέτρες – όχι για την κλιματική πολιτική», προσέθεσε σύμφωνα με τον Independent.

«Είτε θα τερματίσουμε την εποχή των ορυκτών καυσίμων, είτε η εποχή των ορυκτών καυσίμων θα μας τερματίσει», είπε από την πλευρά του Ναϊντού.

Τόσο ο Ρίσι Σούνακ, όσο και ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ καταδίκασαν την επίθεση, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει «επαίσχυντη πράξη βανδαλισμού σε ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα μνημεία του Ηνωμένου Βασιλείου και του κόσμου».

Από την πλευρά του ο Στάρμερ χαρακτήρισε τις ζημιές «εξωφρενικές» και τη Just Stop Oil «αξιολύπητη» και όπως είπε «οι υπεύθυνοι πρέπει να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου».

Εκπρόσωπος της English Heritage η οποία διευθύνει περισσότερα από 400 μνημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτήρισε τον ψεκασμό του μνημείου ως «εξαιρετικά ενοχλητικό» και επιβεβαίωσε ότι ο χώρος παρέμεινε ανοιχτός για το κοινό.

Σύμφωνα με τον ίδιο «διερευνάται η έκταση της ζημίας».

Ο ανταποκριτής του BBC, Πολ Κλίφτον, ο πρώτος δημοσιογράφος που έφτασε στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό, δήλωσε ότι οι τρεις πέτρες που βρίσκονται πιο κοντά στο δημόσιο μονοπάτι ήταν «πιτσιλισμένες» με τη σκόνη.

Πρόσθεσε ότι πολλοί από τους τουρίστες που επισκέπτονταν το μνημείο ήταν «ελαφρώς μπερδεμένοι». «Οι διαχειριστές του Στόουνχεντζ και οι φρουροί ασφαλείας στέκονται δίπλα στο μονοπάτι», είπε ακόμα.

«Έχω ακούσει μια πρόταση ότι επειδή πρόκειται για μπογιά σε σκόνη και ο καιρός είναι ξηρός και ηλιόλουστος, μπορεί ίσως να αφαιρεθεί χωρίς μόνιμη ζημιά, αλλά θα χρειαστούν εμπειρογνώμονες να επιθεωρήσουν την πέτρα πριν σχηματίσουν γνώμη», προσέθεσε.

Ο Σον Μόραν, ένας οδηγός, διερωτήθηκε: «Ήταν καταστροφικό. Ήμουν πολύ θυμωμένος. Περνούσαμε υπέροχα και το απολαμβάναμε όταν συνέβη. Υπάρχουν ζωντανές λειχήνες σε αυτές τις πέτρες. Βιολόγοι από όλο τον κόσμο έρχονται για να τον μελετήσουν … Το σκέφτηκαν αυτό;».

Ο Πολ Άντερσον, ο οποίος επισκέφθηκε το μνημείο από το Νιούκαστλ, δήλωσε: «Ήμασταν στην άλλη πλευρά και είδαμε πολλή πορτοκαλί ομίχλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό είναι καλή διαφήμιση, να κάνεις κάτι τέτοιο σε ένα αρχαίο μνημείο. Ερχόμενοι από το Νιούκαστλ, μετά την κοπή του δέντρου Sycamore Gap, δεν το πιστεύω».

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange

🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.

🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024