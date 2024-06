Πολύ ξύλο ανάμεσα σε Τούρκους και Γεωργιανούς στο Ντόρτμουντ! Αρκετά λεπτά πριν τη σέντρα στο «Signal Iduna Park» οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε σύγκρουση στις κερκίδες, με το γήπεδο να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.

Oι Τούρκοι είναι συντριπτικά περισσότεροι και μόλις άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους οι Γεωργιανοί, επικράτησε χαμός.

Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση της αστυνομίας και η ευχή είναι να μην συμβεί κάτι άλλο κατά τη διάρκεια και στο τέλος του ματς.

Turkey and Georgia fans are fighting with each other in the stadium… 🇹🇷🇬🇪#EURO2024 pic.twitter.com/nEG47JPBy2

— Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 18, 2024