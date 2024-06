Ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου τουλάχιστον μέχρι το 2029 θα είναι ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς. Οι Βαυαροί, με επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τους, ενημέρωσαν για την παραπάνω εξέλιξη, για την επέκταση του συμβολαίου του 20χρονου αμυντικού χαφ, δείχνοντας πόσο πιστεύουν σε αυτόν.

Την περσινή σεζόν ο ταλαντούχος μέσος έπαιξε σε 25 αγώνες (19 για το πρωτάθλημα, 3 για το Champions League και 3 για το τοπικό της Bαυαρίας), με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ στο ενεργητικό του.

Μάλιστα, ο Πάβλοβιτς κατάφερε να κερδίσει και μία κλήση στην εθνική Γερμανίας, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στο τελευταίο ματς με την Ουκρανία, πριν από την έναρξη του Euro 2024. Θυμίζουμε ότι, ο νεαρός μέσος στάθηκε άτυχος αφού λίγες μέρες πριν την έναρξη του Euro, κι ενώ βρισκόταν στην αποστολή της Γερμανίας, κόλλησε αμυγδαλίτιδα με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ. Την θέση του στην 26άδα της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας πήρε ο Εμρέ Τσαν.

𝐎𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐰𝐧 ❤️🤍

Aleks Pavlović has extended his contract with the club to 2029! 🥰

🔗 https://t.co/MEmU632UNx#Pavlović2029 #MiaSanMia pic.twitter.com/7lILISHNJY

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 16, 2024