Το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου TUTOR χτυπήθηκε από βλήμα των Χούθι, περίπου 75 ν.μ. νοτιοδυτικά της Χοντέϊντα της Υεμένης σήμερα τα ξημερώματα, όπως έγινε γνωστό. Πιθανότατα θα χρειαστεί να ρυμουλκηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, έχει χαθεί η επικοινωνία ενώ δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς καθώς χτυπήθηκε τουλάχιστον δύο φορές στο μηχανοστάσιο.

Το πλοίο TUTOR, το οποίο ανήκει στην Livenza Shipping Inc (Ελλάδα) και το διαχειρίζεται/εκμεταλλεύεται η Evalend Shipping Co SA (Ελλάδα), φαίνεται να παίρνει νερό.

Σημειώνεται πως στο πλοίο, το οποίο έχει απενεργοποιήσει τα συστήματά του εδώ και τρεις ημέρες, δεν επιβαίνουν Έλληνες ναυτικοί.

MARITIME SECURITY 🚨 ⚓️

At 06:50 UTC on 12 June, Liberian-flagged bulk carrier TUTOR (IMO: 9942627) was successfully engaged approx. 66nm southwest of Hodeidah likely by a Houthi Unmanned Surface Vessel (USV). The vessel reported being hit in the stern by a small white craft 5-7… pic.twitter.com/l5WnNexbHZ

— Martin Kelly (@_MartinKelly_) June 12, 2024