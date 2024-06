Βλέποντας κάποιος τη φαντασμαγορική είσοδο του Τζο Μπάιντεν κατά την ομιλία του για την 8οη επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία (D-Day), ίσως πίστευε ότι πρόκειται για μία σκηνή από τη «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» ή κάποιας άλλης επικής ταινίας για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σαν Χολιγουντιανός σταρ άφησε τους 150 προσκεκλημένους και βετεράνους να περιμένουν στο ακρωτήριο του Οκ (Pointe du Hoc) στο άκρο της Παραλίας Γιούτα, όπου η ομάδα του είχε στήσει ένα βήμα στην κορυφή του γερμανικού οχυρού, στο οποίο είχαν επιτεθεί οι Αμερικανοί καταδρομείς του 2ου Συντάγματος πριν από 80 χρόνια.

Καθώς οι συγκεντρωμένοι βετεράνοι και οι ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου άρχισαν να αναρωτιούνται πού βρίσκεται ο Μπάιντεν, τα ηχεία μπροστά από τη σκηνή άρχισαν να παίζουν επική μουσική, όταν από μακριά ακούστηκε ο ήχος των ελικοπτέρων.

Δευτερόλεπτα αργότερα, πίσω από τους βράχους της Νορμανδίας εμφανίστηκε το Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο με τη χαρακτηριστική λευκή και πράσινη βαφή του, στην οποία αναγράφονταν οι λέξεις «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πέταξε πάνω από την τοποθεσία με το Marine One πριν από την άφιξή του, ερχόμενος πάνω από το νερό και κάνοντας κύκλους γύρω από τους βράχους.

Αφού προσγειώθηκε ο Μπάιντεν ανέβηκε στο βήμα όπου έχοντας πίσω του ήταν η Μάγχη και το Μνημείο των Ρέιντζερς, με τρία στεφάνια στη βάση του, απέτισε φόρο τιμής πριν ξεκινήσει την ομιλία του.

Εκατέρωθεν του Μπάιντεν υπήρχαν οι βραχώδεις παραλίες της Νορμανδίας που προχωρούν στους βράχους ύψους 100 μέτρων που σκαρφάλωσαν οι Αμερικανοί καταδρομείς πριν από 80 χρόνια, ενώ δέχονταν σφοδρά πυρά από τα γερμανικά πυροβόλα.

Για τα επόμενα 12 λεπτά, οι καλεσμένοι άκουσαν την αφηγηματική του εξιστόρηση του ηρωισμού της D-Day και την έκκληση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας.

President Biden arriving at Pointe du Hoc Normandy, France in Marine One. pic.twitter.com/ESBgRerjpT

— IT’S TIME FOR JUSTICE (@LiddleSavages) June 8, 2024