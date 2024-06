Ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός και τραγουδοποιός The-Dream κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες από την πρώην προστατευόμενή του Chanaaz Mangroe.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η Mangroe λέει ότι ο 47χρονος κατά κόσμον Terius Gesteelde-Diamant την ανάγκασε επανειλημμένα να κάνει σεξ, τη στραγγάλισε και σε μια περίπτωση βιντεοσκόπησε μια προσωπική συνεύρεσή τους και στη συνέχεια απείλησε να τη δείξει σε τρίτους.

Ο Gesteelde-Diamant ο οποίος έχει γράψει τραγούδια για τους: Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber και Mariah Carey, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με την 60σέλιδη αγωγή, την οποία είδε το BBC, η Mangroe ζητά αποζημίωση για «χαμένους μισθούς» και για «ψυχικό πόνο και σοβαρή συναισθηματική οδύνη».

Η Mangroe, η οποία κατάγεται από την Ολλανδία και εργάστηκε στις ΗΠΑ ελπίζοντας να πετύχει ως τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, αναφέρει στην αγωγή ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον Gesteelde-Diamant τον Ιανουάριο του 2015.

Η 33χρονη ισχυρίζεται ότι την «υπέβαλε» σε «βίαιες σεξουαλικές επαφές» που την άφησαν με μελανιές, την ανάγκασε να πιει «υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ», την στραγγάλισε σε σημείο που «σχεδόν έχασε τις αισθήσεις της», την ανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις σε κινηματογράφο και τη βίασε σε ένα βαν.

Λέει επίσης ότι «της είπε ότι θα την έκανε την επόμενη Beyoncé και Rihanna».

Μέσα σε λίγες ημέρες από την αρχική αυτή συνάντηση, η Mangroe ισχυρίζεται ότι ο μουσικός παραγωγός είχε αρχίσει να την πιέζει για σεξ, λέγοντάς της ότι ήταν «μέρος της διαδικασίας», υποστηρίζει η αγωγή.

Η 33χρονη λέει ότι την κλείδωνε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και «σταματούσε το επιθετικό σεξ μαζί της μόνο όταν εκείνη έλεγε ότι τον αγαπάει».

Σε δήλωση που δόθηκε στο BBC από τη νομική της ομάδα, η κ. Mangroe δήλωσε ότι η επιλογή της να μιλήσει «ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής μου».

«Αλλά τελικά, αυτό που μου έκανε κατέστησε αδύνατο να ζήσω τη ζωή που οραματιζόμουν για τον εαυτό μου και να επιδιώξω τους στόχους μου ως τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

»Τελικά, η σιωπή μου έγινε πολύ επώδυνη και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να πω την ιστορία μου για να θεραπευτώ. Ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσω και άλλους και θα αποτρέψουμε μελλοντικές φρικτές κακοποιήσεις», κατέληξε το 33χρονο θύμα.

