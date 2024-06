Ένας άνδρας και μια γυναίκα που πουλούσαν εμπορεύματα με περιεχόμενο υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, από ένα λεωφορείο καλυμμένο με σημαίες και αφίσες υπέρ του, είναι πλέον άστεγοι μετά τη σύγκρουση του οχήματος με πολλές πινακίδες και στύλους κοινής ωφέλειας στη Νέα Υόρκη. Το όχημα – για καλή τους τύχη – σταμάτησε λίγο πριν παρασύρει τις μάνικες βενζινάδικου.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής στο Στάτεν Άιλαντ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με τις εκλογές στις ΗΠΑ να έχουν διχάσει τους πολίτες σε φανατισμένα αντίπαλα στρατόπεδα, το περίεργο ατύχημα δεν θα μπορούσε να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως και κάθε κόντρα μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Η Ντόνα Άιντεν, η οποία ζούσε στο λεωφορείο μαζί με τον σύζυγό της, Ρόκι Γκρανάτα, και τη γάτα τους, τη Μίσι, δήλωσε στο Staten Island Advance ότι κοιμόταν μέσα στο σταθμευμένο όχημα όταν αυτό άρχισε να κυλάει κατά μήκος της λεωφόρου Hylan Boulevard, πέφτοντας πάνω σε πινακίδες και στύλους στο πέρασμά του.

Another angle of the wrecked Trump bus lol…this is the Trump Train MAGA Republicans are jumping onto. pic.twitter.com/PPUy3WgINK

Οι φωτογραφίες από τα επακόλουθα της σύγκρουσης δείχνουν την πλευρά του λεωφορείου να έχει γίνει κομμάτια και τις πινακίδες της καμπάνιας του Τραμπνα είναι διάσπαρτες. «Αυτή είναι η ζωή μας, ζούμε μέσα σε αυτήν, ταξιδεύουμε μέσα σε αυτήν. Έχω τις στάχτες της κόρης μου μέσα σε αυτό», δήλωσε ο Έιντεν στο Advance. «Είναι η επιχείρησή μας. Είναι η ζωή μας». Ο Έιντεν χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το κατεστραμμένο όχημα, δήλωσαν οι πυροσβέστες. Δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Το λεωφορείο είχε συχνή παρουσία σε συγκεντρώσεις του Τραμπ σε όλη τη χώρα πριν συγκρουστεί. Κάτι που ώθησε τους οπαδούς των Δημοκρατικών να επικεντρωθούν στο χιούμορ και τα λογοπαίγνια.

Κάποιοι στάθηκαν στην κίτρινη πινακίδα στην πρόσοψη του λεωφορείου που ανέγραφε «Εμπιστεύσου τον Ιησού», γράφοντας «Δεν πίστευα, αλλά τώρα πιστεύω» και άλλα συναφή. Άλλοι γράφουν «Μην εμπιστέυεστε τις κολώνες» ή «αυτό το όχημα είναι χαρακτηριστικό του τι θα κάνει ο Τραμπ στην χώρα». Σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο.

I told you not to trust poles. pic.twitter.com/WM8us6hsOq pic.twitter.com/hTe5ENbpwj

The Trump supporters bus crashed into a pole.

Trump bus crashes into electrical pole today on the way to Staten Island rally for Trump.

I’ve never been a believer. This is making me rethink things. pic.twitter.com/l3Ob0cdDcu

— Michael J. Stern (@MichaelJStern1) June 2, 2024