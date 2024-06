Τουλάχιστον 2.800 που απομακρύνθηκαν μετά την έκρηξη ηφαιστείου στις Φιλιππίνες βρήκαν σήμερα καταφύγιο σε κέντρα έκτακτης ανάγκης για να προστατευθούν από την τέφρα και τις αναθυμιάσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έκρηξη στο όρο Κανλάον, στο νησί Νέγκρος των Φιλιππίνων, διήρκεσε έξι λεπτά χθες βράδυ, εκτοξεύοντας ηφαιστειακή τέφρα και πέτρες και εκλύοντας αέρια σε ύψος 5 χιλιομέτρων, όπως δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων.

❗🌋🇵🇭 – The Kanlaon volcano in the Philippines painted the sky with a stunning «purple» hue during its eruption. The smell of sulfur permeated nearby areas, accompanied by a significant ash fallout. Local media reports suggest that the «shallow magmatic processes» could… pic.twitter.com/WOfmpV5O0g — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 3, 2024

Η υπηρεσία αυτή αναβάθμισε το επίπεδο συναγερμού από την 1 στη βαθμίδα 2 σε πεντάβαθμη κλίμακα, προειδοποιώντας για πιθανές νέες εκρήξεις.

Οι αρχές στην πόλη Κανλάον, στην ανατολική επαρχία της νήσου Νέγκρος, έδωσαν εντολή στους κατοίκους που βρίσκονται σε περιοχές κοντά στο ηφαίστειο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ανακοίνωσαν ότι όλες οι μη απαραίτητες επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν κλειστές.

🚨🇵🇭Today the Kanlaon volcano in the Philippines had its largest eruption ever sending ash plumes 25 thousand feet into the air. After this eruption an aviation alert was produced and they have raised the alert level for the next 24 hours👎 GeologyHub pic.twitter.com/5uKxCm9BFW — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) June 3, 2024

Οι Αρχές ακύρωσαν επίσης αρκετές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Μπακολόντ, το οποίο είναι πιο κοντά στο ηφαίστειο στην πρωτεύουσα του νησιού.

LOOK: Ash plume from the eruption of #Kanlaon Volcano in Negros Island, Philippines, as seen from the satellite imagery. | via @Windycom PHIVOLCS earlier reported that the ongoing eruption of Kanlaon blasted off 5,000 meter-high ash plume tonight. pic.twitter.com/jULYeB6hTl — ScienceKonek (@sciencekonek) June 3, 2024

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στο λεγόμενο «δακτυλίδι της φωτιάς» του Ειρηνικού. Το Κανλάον είναι ένα από 24 πιο ενεργά ηφαίστεια του αρχιπελάγους.

Πηγή: ΑΠΕ