Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/5) στο αεροδρόμιο Σίπχολ στο Άμστερνταμ, όταν ένας άνθρωπος παγιδεύτηκε σε κινητήρα αεροσκάφους, που βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία, μπροστά στα μάτια των 190 επιβατών και του πληρώματος.

Το περιστατικό συνέβη με αεροσκάφος τύπου Embraer της KLM, το οποίο θα αναχωρούσε για το Μπίλουνγκ της Δανίας.

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να απογειωθεί όταν το άτομο σκοτώθηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές εάν το θύμα ταξίδευε με την αεροπορική εταιρεία ή εργαζόταν στο αεροδρόμιο.

Με ανάρτηση στο X η Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία της Ολλανδίας ανέφερε: «Ένα περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα στην πλατφόρμα Σίπχολ όπου ένα άτομο έπεσε σε κινητήρα αεροσκάφους σε λειτουργία και πέθανε. Όλοι οι επιβάτες και οι υπάλληλοι της εν λόγω πτήσης έχουν αποβιβαστεί και φροντίζονται».

Το αεροδρόμιο Σίπχολ σχολίασε «Η σκέψη μας πηγαίνει στους συγγενείς και νοιαζόμαστε για τους επιβάτες και τους συναδέλφους που το είδαν αυτό. Η Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία διεξάγει αυτήν τη στιγμή έρευνα».

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl

— Schiphol (@Schiphol) May 29, 2024