Αποκλεισμένα παραμένουν τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσιγκτον από το πρωί της Τετάρτης, αφού άγνωστοι έστειλαν φιαλίδια με αίμα στο κτίριο, όπως δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο NBC News τρεις πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Μια ομάδα από την αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, που ειδικεύεται στα επικίνδυνα υλικά, βρίσκεται στο σημείο.

Το ύποπτο πακέτο εξουδετερώθηκε, δήλωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου στο NBC News. Όμως μία από τις πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση ανέφερε ότι το κτίριο εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις και το αίμα εξετάζεται.

Δεν είναι σαφές αν κάποιος ύποπτος έχει συλληφθεί.

Αυτό που ανησυχεί τις αμερικανικές αρχές είναι τα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών βρίσκονται απέναντι από τα κτίρια γραφείων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ ενημέρωσε τα γραφεία των πολιτικών στο Κογκρέσο ότι ερευνά μια «ύποπτη ουσία» στη διεύθυνση της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία ανέφερε: «Το προσωπικό καλείται να αποφύγει συτή την περιοχή μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης».

RNC headquarters briefly locked down after discovery of suspicious package #Washington,D.C. #U.S.Capitolhttps://t.co/pjm3drXXid

— News Media Central (@getupradiomedia) May 22, 2024