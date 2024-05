Τουλάχιστον 10 άτομα πνίγηκαν όταν ένα mini bus που μετέφερε εργάτες έπεσε στον Νείλο, βόρεια του Καΐρου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, Χοσάμ Αμπντελγκάφαρ.

«Ο αριθμός των νεκρών είναι δέκα και ενδέχεται να αυξηθεί», είπε. Σύμφωνα με την εφημερίδα Al-Ahram, το λεωφορείο έπεσε από ένα φέρι που διέσχιζε τον ποταμό αφού ο οδηγός του λεωφορείου είχε αφήσει χειρόφρενο του οχήματος απενεργοποιημένο.

#bREAKING 🇪🇬 | Tragedy in #Egypt : 6 deaths and 9 injuries in the initial toll following bus falling into the Nile River in Giza Governorate. pic.twitter.com/pIJJuzkReM

