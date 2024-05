Η Μαρίνα Σάττι είναι το πρόσωπο των ημερών μετά την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2024, με το τραγούδι, «Ζάρι», να σαρώνει τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά charts

Συγκεκριμένα, στη χώρα μας μόλις έγινε τριπλά πλατινένιο, ενώ βρίσκεται στο Νο17 του Spotify Viral Global Chart με ανοδική πορεία.

Συγχρόνως, συνεχίζει να κατακτά τα top digital charts σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Αυστρία, την Ολλανδία και την Ιταλία.

Μάλιστα, στη γειτονική χώρα έχει εμφανιστεί και ένας επίδοξος μιμητής της Μαρίνας Σάττι, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Ο λόγος για τον Ιταλό καλλιτέχνη Settembre, που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες το καινούργιο του τραγούδι με τίτλο «Oro Oro».

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που, σε σημεία του ιταλικού τραγουδιού, έχουν βρει ομοιότητες με το «Ζάρι» με αποκορύφωμα το περιβόητο «τα – τα – τα».

Έτσι, κατηγορούν τον Settembre για αντιγραφή, με τα σχόλια στα social media να έχουν πάρει «φωτιά».

«Αυτός ο Ιταλός καλλιτέχνης έχει κυριολεκτικά αντιγράψει το Ζάρι», γράφει ένας χρήστης, ένας άλλος αναφέρει πως «αντέγραψε ακόμη και το MA-RI-NA», ενώ ένας τρίτος σημειώνει ότι γι’ άλλη μια φορά «η ρωμαϊκή αυτοκρατορία αντέγραψε την αρχαία Ελλάδα».

this italian arist has literally copied zari from the “ta ta ta” in the chorus to the scream “SA-LA” like “MA-RI-NA” in the rap part 😭 us italians will never learn pic.twitter.com/8BuhUoXCgG — luli (@gigistheway) May 20, 2024

Imagine how impactful Zari is that an ITALIAN artist choose to copy it 💀 pic.twitter.com/uNrZouSBea — Larry 🎲 | P.O.P. Era (@larysson__) May 20, 2024

Italians have stole so much from us, now they are stealing our music as well. This is a blatant copy of zari, he even copied the MA RI NA part 😭 pic.twitter.com/A9Drqmyt65 — mike🎲 (@mike_zxx) May 20, 2024

Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που υπερασπίζονται τον Settembre, διότι ο καλλιτέχνης απλώς χρησιμοποίησε τον ίδιο ρυθμό με το ελληνικό κομμάτι.

Αντιγραφή ή έμπνευση; Τα συμπεράσματα δικά σας…