«Μεταξύ ζωής και θανάτου» βρίσκεται ο Ρόμπερτ Φίτσο ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Το πρωθυπουργικό γραφείο τόνισε ότι ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού.

Ένας 71χρονος Σλοβάκος λογοτέχνης, ονόματι Γιουράι Τσιντούλα (Juraj Cintula) είναι σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ο άντρας που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην πόλη Χάντλοβα το μεσημέρι της Τετάρτης.

Κατά πληροφορίες, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο τελευταίος στυνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε για να του σφίξει το χέρι, τότε άνοιξε πυρ εναντίον του.

⚡️ Robert Fico’s assailant is a well-known Slovak writer, Juraj Cintula. In addition to his main job, he was an activist for the country’s liberal party. This is reported by local media.

In 2016, Cintula was working as a security guard at a shopping mall. One day he was beaten… pic.twitter.com/ozvHE1PJCY

