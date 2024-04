Μαζί με το κλείσιμο πολλών νυχτερινών κέντρων στo Λονδίνο, φαίνεται να ζορίζονται και οι νέες γυναίκες να βρουν τον σύντροφο της ζωή τους. Δύο συμπτώσεις που όμως δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ Birthgap, το 47% των γυναικών στο Λονδίνο, ηλικίας 25 έως 35 ετών, ανέφερε τις δυσκολίες γνωριμίας με έναν σύντροφο ως το βασικό εμπόδιο για να δημιουργήσουν οικογένεια.

Την ίδια στιγμή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το ποσοστό είναι 34% ενώ στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό βρίσκεται στο 32%.

«Έχω δει έναν αυξανόμενο αριθμό γυναικών πελατών μου με υψηλές επιδόσεις να αγωνίζονται να βρουν τον κατάλληλο άντρα. Αυτές οι γυναίκες είναι ευφυείς, ελκυστικές, έχουν καλές δουλειές και υψηλούς μισθούς και παρόλα αυτά δεν μπορούν να βρουν ισάξιο για να παντρευτούν» επιβεβαιώνει η Philly Ponniah, σύμβουλος στην Philly Financial, η οποία συνεργάζεται με γυναίκες που επιδιώκουν πλούτο.

Τι συμβαίνει λοιπόν, ειδικά, στο Λονδίνο;

Λιγότεροι άνδρες

Όπως αναφέρει η έρευνα, την οποία αναδεικνύει η Telegraph, οι γυναίκες ηλικίας 25 έως 35 ετών υπερτερούν αριθμητικά των αντίστοιχων ανδρών κατά 7%, δίνοντας αναμφισβήτητα στους άνδρες περισσότερες επιλογές γνωριμίας.

Το 2022, η Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι στον Δήμο Ουόντσγουερθ παρουσιαζόταν η υψηλότερη αναλογία νεαρών γυναικών προς άνδρες στη χώρα, με 33% περισσότερες γυναίκες στα είκοσί τους.

Στον Δήμο Λάμπεθ σημειώνεται η επόμενη μεγαλύτερη αναλογία με διαφορά 13,4%, ακολουθούμενος από το Χάκνεϊ και το Ίσλινγκτον.

Σύμφωνα με τον Στήβεν Σω, επιστήμονα που ειδικεύται στη συλλογή δεδομένων και δημιουργό του ντοκιμαντέρ, -το οποίο εξερευνά τη μείωση των γεννήσεων- υπάρχει το λεγόμενο «φαινόμενο του Λονδίνου» που επηρεάζει την αναζήτηση συντρόφου οικογενειακού προγραμματισμού.

«Αυτά τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια εξαιρετικά υψηλή πρόκληση για την εύρεση ενός οικογενειακού συντρόφου στο Λονδίνο σε σύγκριση με άλλα μέρη του Ην. Βασιλείου» είπε ο Σω. «Σχεδόν οι μισές γυναίκες στην πρωτεύουσα το θεωρούν σημαντικό πρόβλημα. Με τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων σε όλο τον κόσμο να οδηγούνται από την απρογραμμάτιστη ατεκνία, είναι προφανές ότι πολλές γυναίκες στο Λονδίνο αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο δια βίου άτεκνης».

Πράγματι, το 2022, το ποσοστό γεννήσεων στην Αγγλία και την Ουαλία έπεσε στο χαμηλότερο ιστορικό – ανερχόμενο σε 1,49 παιδιά ανά γυναίκα.

Όταν μένεις με τους γονείς, πως θα γνωρίσεις άνθρωπο

Ο Σω είπε ότι μεταβλητές όπως «απαιτητικά χρονοδιαγράμματα εργασίας, αστικά πολιτισμικά πρότυπα και διαθεσιμότητα στέγης» θα μπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο του Λονδίνου. Άλλοι παράγοντες, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο του Λονδίνου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τα απαιτητικά ωράρια εργασίας, τα υψηλά επίπεδα άγχους, η απουσία στήριξης της οικογένειας και το κόστος διαβίωσηςης».

Πράγματι όπως ανέφερε η ερευνήτρια Phoebe Arslanagić-Little, από την οργάνωση New Deal for Parents at Onward «Ένας παράγοντας που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη δημιουργία οικογένειας στο Λονδίνο είναι το υπερβολικά υψηλό κόστος στέγασης, αναγκάζοντας τους νέους να ζουν σε σπίτια ή με τους γονείς τους για πολύ περισσότερο από όσο θέλουν.

«Αυτό τους αφήνει ελάχιστες επιλογές από το να καθυστερήσουν να κάνουν παιδιά. Ένας νεαρός ενήλικας κάτω των 35 ετών το 1997 είχε περισσότερες πιθανότητες να ζήσει ως ζευγάρι με παιδιά. Σήμερα όμως, οι περισσότεροι ζουν με τους γονείς τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διευκολύνεται η απόκτηση παιδιών για τους ανθρώπους σημαίνει οικοδόμηση περισσότερων σπιτιών και τερματισμός της στεγαστικής κρίσης».

Για τον Σω, η μετεγκατάσταση από την πρωτεύουσα μπορεί να βελτιώσει την πιθανότητα εύρεσης κατάλληλου συντρόφου για οικογένεια.