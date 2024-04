Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ δεν άφησε στα αλήθεια μούσι. Ωστόσο πολλοί πίστεψαν ότι έκανε πράγματι την αλλαγή και μάλιστα την επικρότησαν. Ο 39χρονος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta ήταν trend αυτή την εβδομάδα αφού μια επεξεργασμένη φωτογραφία του έγινε viral επειδή έμοιαζε πολύ διαφορετικός και, τουλάχιστον σύμφωνα με το διαδίκτυο,…πολύ καλός.

Στις 18 Απριλίου, ο Ζούκερμπεργκ ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram με τον ίδιο να ανακοινώνει μια «νέα έκδοση του Meta AI», χάρη σε ένα προσεκτικά επεξεργασμένο στιγμιότυπο οθόνης από το απόσπασπα ωστόσο- ο κόσμος δεν ασχολήθηκε με την ανακοίνωσή του, αλλά με το….ψεύτικο μούσι του. Αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta δημοσίευσε το βίντεο, ο Mike Rundle, του οποίου το όνομα χρήστη στο X (πρώην Twitter) είναι @flyosity, πρόσθεσε μούσι και μουστάκι στο πρόσωπο του Ζούκερμπεργκ που χαμογελούσε ελαφρά και ανέβασε τη φωτογραφία στην πλατφόρμα.

Η αρχική ανάρτησή του σσυγκέντρωσε περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβολές και μία ακόμη με τον «mr Facebook» χωρίς γένια και διπλα την αλλαγμένη φωτογραφία και τη με λεζάντα «είναι τρελό πόσο πολύ μια γενειάδα μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός άνδρα» συγκέντρωσε περισσότερες από 22 εκατομμύρια προβολές.

Me: Bearded Zuck you have to stop. Your smoked meat’s too tough. Your swag too different. Your open source LLM is too bad. they’ll kill you

Bearded Zuck: pic.twitter.com/pdKwMUmpKS

— Mike Rundle (@flyosity) April 18, 2024