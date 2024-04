Όταν μια κατ’ όνομα δημοκρατική κυβέρνηση επιλέγει για υπουργό ισότητας μια γυναίκα που δηλώνει περήφανη που είναι ρατσίστρια και για τα ερείπια στη Γάζα, τότε η σταθερότητα γίνεται άγνωστη λέξη για τους γειτονικούς λαούς.

Η Μέι Γκόλαν το άλλοτε ταπεινό κορίτσι από τις φτωχογειτονιές του νότιου Τελ Αβίβ, έχει εντυπωσιάσει εδώ και χρόνια τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αν και απέτυχε να την εντάξει στην διπλωματική υπηρεσία του Ισραήλ, ωστόσο είχε ήδη καταφέρει να της δώσει το χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Ισότητας του Ισραήλ το 2022.

Γιατί όμως θεωρείται πιο ακραία προσωπικότητα, ίσως ακόμα περισσότερο από τους Μπεζαλέλ Σμότριχ ή τον Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ενισχύοντας το στρατόπεδο των ακραίων ρατσιστών στο Ισραήλ;

Η διεθνής κοινότητα είχε παγώσει πρόσφατα όταν η Γκόλαν τον Ιανουάριο είχε εκφράσει κάτι παραπάνω από την αδιαφορία της για την καταστροφή της Γάζας.

Είχε δηλώσει πόσο περήφανη είναι για τα «ερείπια» της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας, προσθέτοντας ότι κάθε μωρό παλαιστίνιου στο μέλλον «θα λέει στα εγγόνια του τι έκαναν οι Εβραίοι».

Μιλώντας στην Κνεσέτ είχε πει «Προσωπικά είμαι περήφανη για τα ερείπια της Γάζας και ότι κάθε μωρό, ακόμη και σε 80 χρόνια από τώρα, θα λέει στα εγγόνια του τι έκαναν οι Εβραίοι».

Καταγγέλλοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους, η Γκόλαν προσέθεσε «Ούτε περιστέρι και όχι κλαδί ελιάς, μόνο ένα σπαθί για να κόψει το κεφάλι του Σινγουάρ, αυτό θα λάβει από εμάς».

Λίγο νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2023 είχε πει ότι θα ήθελε να δει «πτώματα τρομοκρατών γύρω από τη Γάζα».

