Σοκαριστική είναι η υπόθεση μια μητέρας στις ΗΠΑ που πλήρωσε έναν άνδρα 2.500 δολάρια για να βιάσει και να κακοποιήσει την 5χρονη κόρη της προτού τη δολοφονήσει σε ένα εγκαταλελειμένο σπίτι.

Στον 39χρονο Τζέρεμι Γουίλιαμς επιβλήθηκαν 4 θανατικές ποινές, ο οποίος δεν έδειξε καμία μετάνοια κατά την ανακοίνωση της ποινής του.

Τον Δεκέμβριο του 2021 απήγαγε τη μικρή, Καμπάρι Χόλαντ, από το σπίτι της στην πόλη Columbus της Τζόρτζια, προτού τη βιάσει και τη στραγγαλίσει μέχρι θανάτου. Η μητέρα της μικρής ισχυρίστηκε στην Αστυνομία πως ξύπνησε στις 5:50 το πρωί της 13ης Δεκέμβρη και η Καμπάρι έλειπε.

Όμως, τον περασμένο μήνα δήλωσε ένοχη για την κατηγορία εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 έτη, αφού επέτρεψε στον Γουίλιαμς να βιάσει την ίδια της την κόρη, σύμφωνα με την «Daily Mail».

«Αν υπάρχει κάποιος που αξίζει τη θανατική ποινή, αυτός είναι ο Τζέρεμι Γουίλιαμς», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Russell, Χιθ Τέιλορ, στους δημοσιογράφους. «Είναι ένας άλλος τύπος κακού που δεν χρειαζόμαστε στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Το πτώμα του μικρού κοριτσιού βρέθηκε αργά το ίδιο βράδυ στο υπόγειο ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στο οποίο ζούσε κάποτε ο Γουίλιαμς, ακριβώς απέναντι από τα σύνορα της πολιτείας της Αλαμπάμα, στο Phenix City.

Κατά τη δίκη στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Russell κάποιοι ένορκοι έβαλαν τα κλάματα, καθώς τους παρουσίασαν βίντεο από τον βιασμό και πλάνα από την κάμερα στη στολή των αστυνομικών που βρήκαν το πτώμα της.

Οι μάρτυρες παρουσιάστηκαν για να καταδικάσουν τον κατά συρροήν κακοποιό παιδιών, ο οποίος ήταν ήδη ύποπτος για τη δολοφονία αγοριού ενός έτους στην Αλαμπάμα, και είχε αθωωθεί για το γεγονός ότι είχε ρίξει ένα τρίχρονο αγόρι μέσα σε μια λεκάνη με βραστό νερό το 2009. Η πρώην σύζυγος του Γουίλιαμς τον αποκάλεσε «άψυχο», λέγοντάς του: «Δεν αξίζεις πλέον τα δάκρυά μου» και μια 23χρονη γυναίκα που ήταν μόλις τεσσάρων ετών όταν κακοποιήθηκε από τον Γουίλιαμς τον αποκάλεσε «τέρας». «Νιώθω τόσο πολλά που δεν ξέρω πώς να τα περιγράψω», είπε.

«Δεν σου αξίζει η ζωή», είπε στον δολοφόνο του μικρού κοριτσιού ο πατέρας της Καμπάρι, ο Κόρεϊ Χόλαντ. «Δεν έχουμε πλέον τη μικρή δίπλα μας και δεν σου αξίζει να βλέπεις τα παιδιά σου ή τη ζωή». Διάβασε επίσης από ένα γράμμα που έγραψε η 13χρονη αδελφή της Καμπάρι στο οποίο έγραφε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος την πλήγωσε – ήταν τόσο γλυκιά και στοργική».

Ο Γουίλιαμς καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθειρξη για παραγωγή πορνογραφικού υλικού και εμπορία ανθρώπων, 20 χρόνια για συνωμοσία σε εμπορία ανθρώπων και 10 χρόνια για κακοποίηση πτώματος.

Η πρόεδρος των ενόρκων, Στέισι Μόουτ, επέστρεψε επίσης για την καταδίκη, αφού εξέδωσε την ετυμηγορία της ενοχής: «Ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση που έπρεπε να υπομείνουμε και είμαι σίγουρη ότι είδατε όλα τα συναισθήματα στα πρόσωπά μας», είπε στους δημοσιογράφους και συνέχισε: «Εκ μέρους όλων των ενόρκων που συμμετείχαν, είμαστε υπερήφανοι για τα νεαρά θύματα και τους μάρτυρες που τόλμησαν να πουν τη δύσκολη αλήθεια τους, γιατί ξέρουμε ότι αυτό ήταν βασανιστικά επώδυνο. Με το να βγουν μπροστά, όλοι τους έδωσαν φωνή στη μικρή Καμάρι. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να υπομείνει αυτό που της συνέβη», κατέληξε.

