Φέρι μποτ προσέκρουσε σε προβλήτα λιμανιού στη Νάπολη της νότιας Ιταλίας με αποτέλεσμα τριάντα επιβάτες να τραυματιστούν ελαφρά, πλην μίας γυναίκας που η κατάστασή της θεωρείται σοβαρή αλλά όχι κρίσιμη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσδεσης του σκάφους. Εκτιμάται ότι προκλήθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο ανθρωπίνου λάθους.

Σημειώνεται ότι το φέρι μποτ ερχόταν από το νησί Κάπρι και επέβαιναν σε αυτό εκατοντάδες άτομα. Λόγω της άφιξης στο λιμάνι αρκετοί ήταν ήδη όρθιοι κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν από άνδρες και γυναίκες του ιταλικού εθνικού συστήματος υγείας, ενώ στο λιμάνι της Νάπολης έσπευσαν επίσης μέλη της αστυνομίας.

