Το Ισραήλ ανησυχεί όλο και περισσότερο από την προοπτική έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ισραηλινών πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών για ενδεχόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Γάζα, αναφέρει το Κανάλι 12.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τρεις υπουργοί και αρκετοί νομικοί εμπειρογνώμονες της κυβέρνησης πραγματοποίησαν έκτακτη συζήτηση στο γραφείο του πρωθυπουργού την Τρίτη σχετικά με το πώς θα αποκρούσουν την επικείμενη έκδοση τέτοιων ενταλμάτων σύλληψης. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είχε ενημερώσει πως η διαδικασία της σύνταξης φακέλου είναι χρονοβόρα και είχε ζητήσει στοιχεία από κάθε κατεύθυνση. Δηλαδή κυβερνήσεις, ΜΚΟ, νομικές ομάδες ακόμα και πολίτες μπορούσαν να αποστείλουν στοιχεία. Πολλές χώρες έχουν πράξει το ίδιο.

Η συνάντηση συγκλήθηκε μετά από πληροφορίες που έφθασαν στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες ανέφεραν ότι τέτοια εντάλματα θα μπορούσαν να εκδοθούν στο άμεσο μέλλον, αναφέρει το δημοσίευμα. Η έρευνα έχει ανοίξει επίσημα από τα τέλη Οκτωβρίου του 2023, ελέγχοντας τόσο φερόμενα εγκλήματα του Ισραήλ, όσο και των Παλαιστινιακών οργανώσεων. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να στραφεί κατά προσώπων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έθεσε επίσης την ανησυχία αυτή στις συναντήσεις του αυτή την εβδομάδα με τον υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον και την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Ανναλένα Μπάερμποκ.

Στη συζήτηση της Τρίτης, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ, του υπουργού Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν και του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντερμέρ, αποφασίστηκε ότι το Ισραήλ θα αναζητήσει βοήθεια και σε άλλους ισχυρούς διεθνείς διπλωματικούς κύκλους για να προσπαθήσει να ανακόψει την προσπάθεια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Ιερουσαλήμ φέρεται να φοβάται ότι τα εντάλματα σύλληψης θα ζητηθούν με βάση την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ενώ χώρες που ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την 4η Σύμβαση της Γενεύης λέγεται ότι ηγούνται της προσπάθειας.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with British Foreign Secretary David Cameron and with German Foreign Minister Annalena Baerbock.

During the meetings, Prime Minister Netanyahu reiterated that Israel would maintain its right to self-defense. pic.twitter.com/KoJ4soCcHw

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 17, 2024