Στα κορυφαία ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου χάρη στην παγκόσμια ηγετική παρουσία του ελληνικού εφοπλισμού συγκαταλέγεται για μία ακόμη φορά η Αθήνα σύμφωνα με την έρευνα «The Leading Maritime Cities Of The World 2o24» (LMC) μία έκδοση των Menon Economics και του νηογνώμονα DNV. Τις τρεις πρώτες θέσεις στη συνολική κατάταξη των μεγάλων ναυτιλιακών κέντρων κατέχουν η Σιγκαπούρη, η Αθήνα και το Τόκιο. Πρόκειται για μία κατάταξη ανάλογη της έκδοσης του 2022 με τη μόνη εξαίρεση ότι η Σιγκαπούρη περνά στην πρώτη θέση και την Αθήνα να βρίσκεται στη δεύτερη.

Πλεονεκτήματα

Μια αναλυτική ματιά στην έκθεση, αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Αθήνας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα και κυρίως τη Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι που είναι ο νέος ανερχόμενος «προορισμός» για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Η Αθήνα έχασε την πρωτιά, αν και όπως αναφέρει η έκθεση είναι «μακράν η πόλη με τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο». Από το 2022, τόσο η ιδιοκτησία του στόλου της Αθήνας όσο και η διαχείριση πλοίων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 10% σε όρους χωρητικότητας. Τα πλεονεκτήματα της πόλης είναι βαθιά ριζωμένα στην ισχυρή εφοπλιστική της κοινότητα, με τους έλληνες πλοιοκτήτες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ναυτιλιακή βιομηχανία για δεκαετίες, αναφέρει η έκθεση. Το ναυτιλιακό της σύμπλεγμα εξυπηρετεί επίσης αυτή την κοινότητα, προσφέροντας κορυφαία ναυτιλιακά υπηρεσίες που καλύπτουν τις ναυτιλιακές εργασίες, την τεχνική διαχείριση και τη διαχείριση του πληρώματος, ενώ απασχολεί εξειδικευμένα τοπικά ταλέντα, προσθέτει. Ωστόσο, παραμένει η αντίληψη ότι η Αθήνα εξυπηρετεί πρωτίστως τις τοπικές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες παρά τις διεθνείς ναυτιλιακές οντότητες, εξηγεί η έκθεση αναφερόμενη στο γιατί έχασε την πρώτη θέση. Κατά συνέπεια, οι εμπειρογνώμονες έχουν μετατοπίσει την εμπιστοσύνη τους προς άλλα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα όπως η Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι.

Αντιθέτως τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Σιγκαπούρης έχουν τις ρίζες τους στη γεωγραφική της θέση κατά μήκος της Ανατολής – Δύσης και την εγγύτητά της σε πυκνοκατοικημένες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία. Ειδικότερα, η Σιγκαπούρη διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο που ανήκει στην πόλη και τον δεύτερο μεγαλύτερο στόλο που διαχειρίζεται η πόλη από πλευράς χωρητικότητας. Οι ειδικοί την αναγνωρίζουν ως το εξέχον ναυτιλιακό κέντρο και ως κορυφαία επιλογή για τη μετεγκατάσταση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η παγκόσμια ελκυστικότητα υπογραμμίζεται περαιτέρω από τη σημαντική παρουσία ξένης ιδιοκτησίας.

5 πυλώνες

Η έκθεση LMC, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις της, εξετάζει 5 πυλώνες – Ναυτιλιακά κέντρα (Shipping Centers), Κέντρα ναυτιλιακών οικονομικών και δικαίου (Maritime Finance And Law), Κέντρα Ναυτιλιακής τεχνολογίας (Maritime Technology), Κέντρα λιμανιών και logistics (Ports And Logistics Services), και τέλος ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα (Attractiveness And Competitiveness) – προκειμένου να ορίσει τα μεγαλύτερα κέντρα θαλασσίων μεταφορών του πλανήτη. Είναι οι δείκτες στους οποίους συγκρίνονται οι ναυτιλιακές πόλεις και για τους οποίους πολύ λίγα μπορεί να κάνει η ελληνική πλοιοκτησία σε αντίθεση με την πολιτεία. Ετσι η Αθήνα διακρίνεται στην κατηγορία «Ναυτιλιακά Κέντρα» κυρίως γιατί είναι έδρα της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου. Ωστόσο στους υπόλοιπους τομείς υστερεί καθώς το ευρύτερο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από πολιτικές χρόνων δεν την ευνοεί.

Ενδεικτικά στην κατηγορία Maritime Finance And Law, όπου την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Λονδίνο, η ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται στη 13η θέση, λόγω κυρίως της ύπαρξης πολλών δικηγορικών εταιρειών ναυτικού δικαίου αλλά και σημαντικού δανειακού χαρτοφυλακίου από τις εδώ τράπεζες, δεδομένα που πάλι οφείλονται στην ύπαρξη του στόλου.

Στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερη μεγάλη απόσταση από την κορυφή καθώς ούτε μεγάλο κέντρο διακίνησης φορτίων είναι (Ports And Logistics Services) ούτε η χώρα έχει αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες (Maritime Technology) και βέβαια υστερεί στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον (Attractiveness And Competitiveness)

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κατηγορίες η Αθήνα βρίσκεται την 35η θέση με τις πόλεις Σιγκαπούρη, Ρότερνταμ, Λονδίνο, Σαγκάη και Οσλο να αποτελούν την πρώτη πεντάδα. Τέλος η έκθεση επισημαίνει ότι οι πόλεις που θα πρωτοστατήσουν στον πράσινο μετασχηματισμό θα γίνουν οι κορυφαίες ναυτιλιακές πόλεις του κόσμου μέσα στην επόμενη δεκαετία.