Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός αγοριού ηλικίας 15 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός επισκόπου και ενός κληρικού μέσα σε μία εκκλησία στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματος που μεταδιδόταν σε απευθείας σύνδεση.

Ο ύποπτος έλαβε τις πρώτες βοήθειες για τραύματα στο χέρι και οδηγήθηκε σε μια ασφαλή τοποθεσία, καθώς η επίθεση έχει προκαλέσει την οργή των πιστών, δήλωσε ο Άντριου Χόλαντ, ένας αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 2 αστυνομικοί νοσηλεύονται και οχήματα υπέστησαν ζημιές, κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σήμερα, σε έναν ασσυριακό ναό του Σίδνεϊ, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Wow there are reportedly 5,000 Christians gathered in Sydney now outraged by the Islamist who attempted to múrder their beloved Bishop Mar Mari Emmanuel.

It was a clear hate crime.

You won’t see this in the media because it doesn’t fit their narrative.pic.twitter.com/82YcA9Muda

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 15, 2024