Μετά από 56 χρόνια λήθηκε το μυστήριο της δολοφονίας ενός βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος εργαζόταν ως γαλατάς στη Φλόριντα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις έρευνες με τις μαρτυρίες δύο ανθρώπων που εμφανίστηκαν μετά το θάνατο του δολοφόνου.

Ο Χίραμ Ρος Γκρέιαμ παρέδιδε γάλα τον Απρίλιο του 1968 και δεν επέστρεψε στο σπίτι του μετά τη δουλειά. Οι αστυνομικοί βρήκαν αργότερα το πτώμα του και το φορτηγό του με το γάλα βαθιά μέσα στο δάσος στην περιοχή Βέρο Μπιτς. Είχε πυροβοληθεί αρκετές φορές.

Για τα επόμενα 56 χρόνια η υπόθεση έμενε άλυτη. «Μέσα από την αποφασιστικότητα και τη συνεργασία των μαρτύρων, προέκυψαν νέα στοιχεία: Ο Τόμας Τζέι Γουίλιαμς, ο οποίος έχει πλέον αποβιώσει, είχε ομολογήσει τη δολοφονία του Γκρέιαμ, με την ενοχή του να αντηχεί από τον τάφο», ανέφερε το γραφείο του σερίφη στην ανακοίνωσή του.

Ο Γκρέιαμ, παρασημοφορημένος βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος είχε λάβει την Πορφυρή Καρδιά, είχε γίνει «αγαπητός γαλατάς» αφού εγκαταστάθηκε στην κομητεία Ίντιαν Ρίβερ μετά τον πόλεμο, δήλωσαν οι αρχές.

Μια μάρτυρας είπε στους αστυνομικούς ότι είδε τον Γκρέιαμ να μιλάει με δύο άνδρες που περπατούσαν στην άκρη του δρόμου, μετέδωσε το WPEC-TV. «Είπε ότι ο Γκρέιαμ τους ενέπλεξε σε συζήτηση και τους ανακοίνωσε ότι θα επέστρεφε σύντομα», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Έρικ Φλάουερς. Οι δύο άγνωστοι άνδρες και ο Γγκρέιαμ έφυγαν όλοι με το γαλακτοφόρο, είπε.

Η οικογένεια του Γκρέιαμ δεν κατάλαβε ότι είχε συμβεί κάτι, «εκτός από το ότι ο πατέρας μου άργησε λίγο να έρθει στο σπίτι και τότε εμφανίστηκε ένας βοηθός σερίφη, ένας ερευνητής», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ο γιος του Γκρέιαμ, Λάρι, ο οποίος ήταν 16 ετών τότε.

Κατά τη διάρκεια έρευνας της περιοχής από το έδαφος και από αέρος, το φορτηγό με το γάλα και το πτώμα του Γκράχαμ εντοπίστηκαν από αεροπλάνο. «Όταν έφτασαν στον αρχικό τόπο του εγκλήματος, ο Γκρέιαμ ήταν ξαπλωμένος δίπλα στο γαλακτοφόρο με τραύματα από σφαίρες, σκοτώθηκε με τρόπο εκτέλεσης», δήλωσε ο Φλάουερς.

Το 2006, υπήρχαν φήμες ότι ο Γουίλιαμς μπορεί να είχε εμπλακεί. Έγραψε μια επιστολή στον συντάκτη της τοπικής εφημερίδας «λέγοντας ότι είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία, αλλά αρνήθηκε ότι είχε γνώση γι’ αυτήν, ότι δεν είχε ανάμειξη σε αυτήν», δήλωσε ο σερίφης.

Ο Γουίλιαμς πέθανε το 2016.

Investigators determined who killed Hiram “Ross” Grayam, a decorated World War II veteran who was fatally shot execution style while working on April 11, 1968. https://t.co/7shf6ahEHk

— KRDO13 (@KRDO_13) April 14, 2024