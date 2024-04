Η ισραηλινή El Al Airlines ακύρωσε 15 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο και την Κυριακή, ανακοίνωσε το Σάββατο ο αερομεταφορέας, καθώς οι εχθροπραξίες με το Ιράν αυξήθηκαν και το Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο του για προληπτικούς λόγους.

Το Ισραήλ θα κλείσει τον εναέριο χώρο του στις 21.30 GMT (00.30 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσαν οι αεροπορικές αρχές.

Οι προορισμοί εξωτερικού που επηρεάζονται περιλαμβάνουν το Παρίσι, τη Ρώμη, τη Βαρκελώνη, το Μιλάνο, το Βουκουρέστι, τη Σόφια, την Αθήνα, το Ντουμπάι και τη Μόσχα, αναφέρει η ανακοίνωση της El Al.

Israel El Al Airlines has cancelled 15 flights scheduled for Saturday and Sunday, the carrier said on Saturday as hostilities with Iran surged and Israel closed its airspace as a precaution.

https://t.co/HaKU6cuYSA

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 13, 2024