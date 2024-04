Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Συγκεκριμένα όπως μετέδωσε το ιρανικό αγγλόφωνο δίκτυο Press TV επικλαούμενο ιρανικές πηγές, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα με drones κατά στόχων στο Ισραήλ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ιράν φέρεται να δείχνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον αέρα.

BREAKING: IDF ON IRAN ATTACK ON ISRAEL

«The Iranian attack that has begun also includes cruise missiles and not just drones» pic.twitter.com/2jbF07QmkB

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 13, 2024