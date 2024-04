«Η ΕΕ καταδικάζει έντονα την απαράδεκτη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ» τόνισε μέσω Χ ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια».

The EU strongly condemns the unacceptable Iranian attack against Israel.

This is an unprecedented escalation and a grave threat to regional security.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 13, 2024