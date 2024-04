Τα όπλα που χρησιμοποίησε το Ιράν για να πλήξει το Ισραήλ χθες Σάββατο, ταξιδεύουν μακρύτερα και είναι πιο ακριβή από εκείνα που η Χαμάς και άλλοι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν εναντίον του Ισραήλ τους τελευταίους έξι μήνες, σύμφωνα με τους New York Times.

Από την άλλη πλευρά το Ισραήλ, έχει στη φαρέτρα του πυραύλους της εποχής του Βιετνάμ.

Το Ισραήλ είχε αντιμετωπίσει αεροπορικές επιθέσεις από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ, το οπλοστάσιο των οποίων περιλαμβάνει πυραύλους μικρού βεληνεκούς (12 έως 25 μίλια) και κάπως ανακριβείς πυραύλους 122 χιλιοστών της οικογένειας Grad, καθώς και πυραύλους Μ-302 συριακής κατασκευής με βεληνεκές περίπου 100 μίλια.

Τα όπλα που χρησιμοποίησε το Ιράν το Σάββατο μπορούν να ταξιδέψουν πολύ μακρύτερα, και μερικά από αυτά μπορούν να ταξιδέψουν πολύ πιο γρήγορα. Το Ισραήλ δήλωσε ότι σχεδόν όλοι οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε το Ιράν αναχαιτίστηκαν, πολλοί με τη βοήθεια των δυνάμεων των ΗΠΑ.

Κατά την επίθεση του Σαββάτου, 185 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 36 πύραυλοι κρουζ και 110 πύραυλοι επιφανείας-επιφανείας εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους. Οι περισσότερες εκτοξεύσεις έγιναν από το Ιράν, αν και ένα μικρό μέρος προήλθε από το Ιράκ και την Υεμένη, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Ο Fabian Hinz, εμπειρογνώμονας για το στρατό του Ιράν στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών στο Βερολίνο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι το Ιράν χρησιμοποιεί πιθανότατα έναν πύραυλο κρουζ που αναπτύχθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον Paveh 351. Έχει βεληνεκές άνω των 1.200 μιλίων – αρκετό για να φτάσει στο Ισραήλ από το Ιράν.

What type of cruise missile is Iran using in its attack on Israel? The most likely candidate is the IRGC-developed Paveh / 351 which has the range to hit Israel from Iran. The missile (in different versions) has also been provided to the Yemeni Houthis and the Iraqi PMF. pic.twitter.com/UAUlmrzalt

— Fabian Hinz (@fab_hinz) April 14, 2024