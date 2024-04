Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες και βίντεο με το παθιασμένο φιλί του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ σε έναν αγώνα έφιππου πόλο. To ζευγάρι βρέθηκε στο σημείο για να παρακολουθήσει τον φιλανθρωπικό αγώνα πόλο με άλογα, που διοργανώθηκε στο Μαϊάμ.

Στο σημείο για να καταγράψουν το σκηνικό βρέθηκαν κάμερες του Netflix, ενόψει του νέου τους πρότζεκτ στην πλατφόρμα. Μάλιστα το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί μπροστά στους φωτογράφους που περίμεναν.

Στα γυρίσματα εθεάθη και η διάσημη τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς, κάτι το οποίο σημαίνει πως ίσως έχει κάποιο ρόλο στο νέο πρότζεκτ των Sussexes. Ο Χάρι φορούσε τη στολή του, λίγο πριν ανέβει στο άλογο για να παίξει πόλο, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε με ένα λευκό αέρινο φόρεμα.

